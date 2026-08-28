KAKVA BUDALA Amerikanac sa srpskom putovnicom objavio AI fotku Mladića i Dolly: 'Hvala...'

Charles Cather, američki youtuber koji ima i srpsku putovnicu, na svojim je društvenim mrežama objavio apsolutno suludu fotografiju generiranu umjetnom inteligencijom, na kojoj se zajednički oprašta od legende glazbe Dolly Parton i ratnog zločinca i monstruma Ratka Mladića?!

"Počivali u miru, hvala vam na uspomenama" - stoji na fotografiji...

Također, ispod je napisano "Doviđenja, Zemljo. Mi smo sad na boljem mjestu".

Dakle, po ovom američkom 'genijalcu', Mladić je s ovog svijeta preselio u raj?!

Teško da je mogao veću glupost napisati...

Objava je prikupila velik broj komentara, većina Amerikancu piše... Pa ne baš lijepe stvari.

- Sramota je stavljati Dolly na istu fotografiju s ovim monstrumom - stoji u jednom od pristojnijih komentara.

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