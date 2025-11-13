Kakva je kvaliteta zraka u Hrvatskoj? 'Ne treba paničariti'

U kontinentalnom dijelu Hrvatske u zimskim mjesecima bilježimo pojačanu koncentraciju ‘finih čestica’. One su rezultat izgaranja krutog goriva – drva i ugljena. Imamo povećane emisije na gotovo svim hrvatskim kontinentalnim postajama. Na 30-ak lokacija pratimo stanje našeg zraka i kada gledamo dulje razdoblje, od 20 do 30 godina, kvaliteta zraka u Hrvatskoj i Europi se zapravo poboljšava, rekao je o kvaliteti zraka u emisiji 'Otvoreno' glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler.

Istaknuo je da je to rezultat propisa i politika koje podrazumijevaju strože kriterije.

- Imamo i tehnološki napredak, čišće gorivo. U slučaju prometa, povećava se broj vozila i tu pozitivni učinci izostaju, kazao je.

Ulogu ima i vremenska situacija.

- Ovih dana imamo slabo strujanje zraka i to otežava provjetravanje gradova. U posljednjih nekoliko dana, satne koncentracije nekih čestica bile su preko 100 mikrograma po četvornom metru, pojasnio je.

Državna tajnica u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Tanja Radić Lakoš smatra da je Hrvatska usklađena s EU zakonodavstvom

- RH je usklađena s europskim zakonodavstvom. Propisani su ambiciozni planovi dekarbonizacije. Politika Vlade RH je zelena tranzicija i dekarbonizacija, rekla je.

Zamjenik ravnatelja NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar", Bruno Cvetković, naglasio je da situacija nije neuobičajena.

- Ne treba praviti paniku. Ovo je nešto što se događa u ovo doba godine. Dobro je smanjiti fizičke aktivnosti na otvorenom. Posljednjih godina zrak je sve bolji i bolji. Kada gledamo razinu godine, Zagreb ima prvu kategoriju zraka, samo na nekim postajama bude druga kategorija. To nije ništa zabrinjavajuće. Naravno da bi zbog duljeg izlaganja moglo doći do negativnih učinaka na zdravlje, rekao je.

Istaknuo je kako svatko može doprinijeti boljoj kvaliteti zraka.

- Svatko može doprinijeti većoj kvaliteti zraka. Više koristiti javni prijevoz, a manje osobna vozila. Nekad je ispred moje zgrade bilo pet vozila, a danas nema mjesta. Dobro bi bilo prijeći s grijanja na kruto gorivo na plin ili struju, kazao je.