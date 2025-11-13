Obavijesti

News

Komentari 0
'SVE SE DETALJNO PRATI'

Kakva je kvaliteta zraka u Hrvatskoj? 'Ne treba paničariti'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Kakva je kvaliteta zraka u Hrvatskoj? 'Ne treba paničariti'
Grad Zagreb trenutno je sedmi grad s najlošijim zrakom na svijetu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Svatko može doprinijeti većoj kvaliteti zraka. Više koristiti javni prijevoz, a manje osobna vozila, rekao je Zamjenik ravnatelja NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar"

U kontinentalnom dijelu Hrvatske u zimskim mjesecima bilježimo pojačanu koncentraciju ‘finih čestica’. One su rezultat izgaranja krutog goriva – drva i ugljena. Imamo povećane emisije na gotovo svim hrvatskim kontinentalnim postajama. Na 30-ak lokacija pratimo stanje našeg zraka i kada gledamo dulje razdoblje, od 20 do 30 godina, kvaliteta zraka u Hrvatskoj i Europi se zapravo poboljšava, rekao je o kvaliteti zraka u emisiji 'Otvoreno' glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler.

Istaknuo je da je to rezultat propisa i politika koje podrazumijevaju strože kriterije.

- Imamo i tehnološki napredak, čišće gorivo. U slučaju prometa, povećava se broj vozila i tu pozitivni učinci izostaju, kazao je.

Ulogu ima i vremenska situacija.

- Ovih dana imamo slabo strujanje zraka i to otežava provjetravanje gradova. U posljednjih nekoliko dana, satne koncentracije nekih čestica bile su preko 100 mikrograma po četvornom metru, pojasnio je.

peći bile zaustavljene Tvornica Calucem: Mi nemamo utjecaja na loš zrak u Puli
Tvornica Calucem: Mi nemamo utjecaja na loš zrak u Puli

Državna tajnica u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Tanja Radić Lakoš smatra da je Hrvatska usklađena s EU zakonodavstvom

- RH je usklađena s europskim zakonodavstvom. Propisani su ambiciozni planovi dekarbonizacije. Politika Vlade RH je zelena tranzicija i dekarbonizacija, rekla je.

Zamjenik ravnatelja NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar", Bruno Cvetković, naglasio je da situacija nije neuobičajena.

DIO HRVATSKE U CRVENOM Zagreb u crvenoj zoni: 'Zdravlje mi je narušeno zbog zraka!'
Zagreb u crvenoj zoni: 'Zdravlje mi je narušeno zbog zraka!'

- Ne treba praviti paniku. Ovo je nešto što se događa u ovo doba godine. Dobro je smanjiti fizičke aktivnosti na otvorenom. Posljednjih godina zrak je sve bolji i bolji. Kada gledamo razinu godine, Zagreb ima prvu kategoriju zraka, samo na nekim postajama bude druga kategorija. To nije ništa zabrinjavajuće. Naravno da bi zbog duljeg izlaganja moglo doći do negativnih učinaka na zdravlje, rekao je.

Istaknuo je kako svatko može doprinijeti boljoj kvaliteti zraka.

- Svatko može doprinijeti većoj kvaliteti zraka. Više koristiti javni prijevoz, a manje osobna vozila. Nekad je ispred moje zgrade bilo pet vozila, a danas nema mjesta. Dobro bi bilo prijeći s grijanja na kruto gorivo na plin ili struju, kazao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'

Nakon što je ugašen požar, pronađeno je i tijelo pilota Air Tractora koji se srušio na području Krivog Puta kod Senja. U petak bi se trebao obaviti očevid kako bi se utvrdilo kako je došlo do pada letjelice
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'
ŠTO JE OVO?!

NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025