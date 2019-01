'Kakva je svrha objavljivanja nečega što je zapravo lažno...?'

Bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović izjavio je u sinoćnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u kako je objavom lažnih fotografija ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića stvorena "društvena psihoza putem koje se treba provesti briselska direktiva koja ima za cilj, a to je uvođenje cenzure".

– Imamo jedan politički tjednik koji nastupa s elementima subverzije, manipulacije, različitim obavještajnim i paraobavještajnim podacima i sada imamo slučaj da je do gospodina Jelinića došao materijal, za koji tvrdi da je uoči samog objavljivanja egzaktno ustanovio da je falsificiran. Ako je to tako, zašto ste to objavili? Koja je svrha objavljivanja nečega što je lažno. Pa boriti se protiv lažnih vijesti se može jedino njihovim neobjavljivanjem – rekao je Hasanbegović.

Urednik Nacionala Berislav Jelinić, u kojem su fotografije izašle, kaže da je objavio vijest jer za nju postoji nedvojben javni interes.

'Vlada proizvodi lažne vijesti'

- Doista je smiješno da nas Vlada koja svakodnevno proizvodi lažne vijesti nas vodi u borbu protiv lažnih vijesti, kaže Branimir Bunjac iz Živog zida.

- Prvo bi premijer trebao prvo "zalijepiti flaster na usta" svojim ministrima jer svaki dan proizvode lažne vijesti. Imate obećanja oko INA-e, F-16 ili najavu ministra Butkovića da će se ukinuti mostarina na Krku do Nove godine, a to se ništa nije dogodilo. Ovo je unutarstranački obračun u HDZ-u. To je kontinuitet nastavka jednih te istih metoda, dodaje.

'Fotografije nisu nuđene samo Nacionalu'

Jelinić je rekao da su fotografije nuđene i drugim medijima, a ne samo njihovom tjedniku.

- Njih to nije zanimalo, a mene je zanimalo. Osoba je donijela isprint, a kada sam pokazao interes, a potom sam na sticku dobije dvije fotografije. Vidio sam sedam ili osam fotografija iz mobitela. Izvoru sam rekao da je to priča kako god se okrene i da moram provjeriti o čemu se tu radi, govori Berislav Jelinić te dodaje da mu je u ovom trenutku jako teško reći što se tu dogodilo.

- Znam tko je to donio, ali moram čuvati novinarski izvor pod svaku cijenu. Bilo je dosta onih kojima je bilo žao što fotografije nisu autentične. Tomislav Tolušić radi svoj posao tako da izaziva dosta bure, to je čovjek kojega kritiziraju s raznih strana, dodaje.