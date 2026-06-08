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OD KUĆE DO CRKVE

FOTO Mladenci kod Koprivnice na vjenčanje stigli na traktoru: 'Ribali smo ga dva tjedna...'

Piše Marta Divjak,
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FOTO Mladenci kod Koprivnice na vjenčanje stigli na traktoru: 'Ribali smo ga dva tjedna...'
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Foto: Obitelj Čevis, Foto Novak

Dok većina mladenaca za svoj najvažniji dan bira limuzine i skupe automobile, Ivan i Marijana iz Koprivničkog Ivanca pred oltar su stigli u golemom, blistavo crvenom traktoru

Brzo smo se dogovorili da ćemo u svadbenu povorku traktorom, čak ni gospođu nije trebalo nagovarati. Živimo od poljoprivrede i obrade zemlje, a ja od malih nogu radim u polju i svi moji bližnji znaju koliko sam zaljubljen u taj posao. Zato je ovaj izbor bio potpuno logičan, jer traktor nije samo naš radni stroj, on je dio našeg života, objašnjava nam Ivan Čevis (24), koji je prošli vikend u Koprivničkom Ivancu oženio svoju izabranicu Marijanu (24), djevojački Dumbaj.

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Svadbena povorka u Koprivničkom Ivancu VIDEO
Svadbena povorka u Koprivničkom Ivancu | Video: Ivan Čevis

Ipak, pretvoriti teške radne strojeve u svadbene kočije bio je ozbiljan posao. Kako nam je ispričao Ivan, dva traktora su Marijana i on sami pripremali i prali čak dva tjedna. To i ne čudi, s obzirom na to da su ovi strojevi svakodnevno u pogonu i u punom pogonu jer obitelj obrađuje impresivnih 200 hektara zemlje.

Foto: AAFOTO_NOVAK

- Nas dvoje smo svaku večer, nakon svih obaveza, ribali traktore po dva sata. Jedan za službeno fotkanje, drugi za povorku. Možete misliti koliko tu posla ima nakon poljskih radova. No, nismo ih mi ukrašavali, taj estetski dio smo prepustili profesionalcima. Mi smo ih samo uglancali do visokog sjaja - smije se Ivan.

Foto: AAFOTO_NOVAK

Atrakcija koja je zasjenila i tortu i dekoracije

Dok Ivanova ideja nije iznenadila one najbliže jer svi dobro znaju njegovu strast prema zemlji ostali gosti i prolaznici ostali su apsolutno oduševljeni. Čim je povorka krenula, bilo je jasno da će ovo vjenčanje svi dugo pamtiti. Nitko više nije pričao o klasičnim svadbenim dekoracijama ili torti; glavna atrakcija bili su mlada u prekrasnoj, raskošnoj bijeloj vjenčanici i njezin suprug koji ponosno sjede u velikom, blistavo crvenom traktoru.

Foto: Obitelj Čevis

- Udaljenost od dva kilometra, od kuće do crkve, vozili smo oko 20 minuta. Nigdje nam se nije žurilo, uživali smo u svakom trenutku. Kum je bio za upravljačem, na traktor smo montirali plato i na njemu prigodnu klupicu na kojoj smo Marijana i ja sjedili. Gosti su hodali iza nas, svi su trubili, mahali i tražili da se fotografiraju s nama na traktoru. Stvorila se nevjerojatna atmosfera i stvarno smo se sjajno zabavili - prisjeća se novopečeni mladoženja.

Foto: Fotografije obitelji Čevis, Foto Novak

Najdraži gosti pred oltarom

Ovaj mladi i vrijedni bračni par ima dvoje djece, trogodišnjeg Luku i petogodišnju Karlu. Iako su ih tijekom same vožnje na traktoru zbog sigurnosti čuvale bake, mališani su imali najvažniju i najemotivniju ulogu na vjenčanju svojih roditelja. Bili su "klenceri" u crkvi su, pred očima ponosnih roditelja i suznih gostiju, polako odnijeli vjenčano prstenje sve do oltara.

Foto: Obitelj Čevis, Foto Novak

Nakon crkvenog obreda, slavlje se nastavilo u pravom podravskom duhu. Na pitanje jesu li se nakon svega uspjeli barem malo odmoriti, Ivan kroz smijeh odgovara da za sad nisu pronašli idealni trenutak.

- Feštali smo u Ludbregu do nedjelje ujutro, nakon toga je uslijedio svečani ručak za obitelj i bliske prijatelje. Dočekale su nas druge sitne obaveze nakon svadbe, ali riješit ćemo i to što nas čeka, pa će napokon doći vrijeme da i nas dvoje malo predahnemo - ispričao nam je.

Mladencima želimo mirno more na njihovom životnom putu, bogate žetve i pune ambare, a najviše od svega, da im ljubav ostane jednako blistava i čista kao oni traktori koje su danima glancali za svoj najvažniji dan. Sretno, Marijana i Ivane!

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Komentari 16
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