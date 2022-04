Kakvo je ovo proljeće? Snijeg je pao na Sljemenu, temperature idu ispod nule, padat će kiša...

Prijepodne oblačno, uglavnom u Slavoniji i Dalmaciji mjestimice s kišom, u višem gorju i snijegom, a podne sunčanije, osobito na Jadranu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za srijedu. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15, na Jadranu od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva.

U gorju je pao snijeg, formirao se i tanji snježni pokrivač, pokazuje to i web kamera na Sljemenu.

U sjevernim predjelima popodne lokalno uz razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu istočnjak i bura, popodne u slabljenju i okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Istočna Hrvatska

U prvom dijelu dana pretežno je oblačno, a mjestimice i s kišom. Poslijepodne će se postupno razvedriti, no lokalno uz pojačan razvoj oblaka i mogući pljusak. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka je od 2 do 5, a najviša dnevna od 12 do 14 °C.

Središnja Hrvatska

U noći i ujutro oblačno je s mjestimičnom kišom, a u gorju ima i snijega. Poslijepodne će se razvedriti, ali ponovno uz mogući pljusak i naoblačenje. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 2 do 5, a najviša dnevna od 12 do 14 °C

Gorski kotar i Lika

U noći i ujutro pretežno je oblačno, a osim mjestimične kiše past će i snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 3, najviša dnevna od 9 do 13°C.

Istra

Pretežno sunčano, a ujutro još povećana naoblaka. Puhat će umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura koja će sredinom dana slabjeti i okretati na jugo. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 6 do 9 °C, u unutrašnjosti Istre od 3 do 5 °C, a najviša dnevna od 14 do 16 °C.

Sjeverni Jadran

U noći i rano ujutro umjereno i pretežno oblačno, još ponegdje uz malo kiše, a potom razvedravanje. Stoga će poslijepodne prevladavati sunčano. Umjereno jugo će prolazno okrenuti na istočnjak i buru koji će do večeri oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, najviša dnevna od 14 do 17 °C.

Dalmacija

U noći i ujutro pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Potom razvedravanje sa zapada, pa će poslijepodne prevladavati sunčano. Umjereno jugo će prolazno okrenuti na istočnjak i buru koji će do večeri oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna od 15 do 17 °C.

Prognoza za sutra

Za sutra je predviđeno djelomice sunčano vrijeme uz postupni porast naoblake s jugozapada, Na Jadranu i područjima uz njega mjestimice s kišom. Tijekom noći na petak kiše će biti i drugdje. Na kopnu će vjetar biti većinom slab, a na Jadranu će puhati umjereno, navečer i jako jugo. Najniža temperatura zraka od -2 do 2, na moru od 7 do 11, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 19 °C.

