Kakvo nas vrijeme čeka danas i sutra? Opet bi moglo biti oluja

U srijedu ujutro je, iako nije bilo nikakve najave meteorologa, jako nevrijeme pogodilo Hrvatsku. Olujni vjetar rušio je drveće, jedno stablo je zdrobilo auto u Sopotu, grana je pala na tramvajske žice u Maksimirskoj ulici pa je nastao zastoj. I sami prognostičari bili su iznenađeni olujom koja se, kako kažu, stvorila preko noći i stigla je u Hrvatsku preko Slovenije.

Vremenska prognoza za vikend

Cijela zemlja je u srijedu u narančastom zbog upozorenja na toplinski val, a mnoga mjesta imaju i crveno upozorenje. Iz DHMZ-a kažu kako ljudi trebaju slušati preporuke i upozorenja o vrućinama.

Što nas čeka danas i sutra?

- Visoke temperature i nastavak toplinskog vala. Bit će vruće - rekao je Tomislav Kozarić, prognostičar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Hrvatska danas

Većinom sunčano te vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Mjestimice će biti pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći na četvrtak na sjeverozapadu zemlje. Vjetar ponegdje umjeren jugozapadni, uglavnom u višim predjelima i jak, a na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 °C, piše na stranica DHMZ-a.

Hrvatska sutra

U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo i vrlo nestabilno. Mjestimični pljuskovi mogući su već u noći na četvrtak, osobito na sjeverozapadu zemlje, a bit će češći, ponegdje i intenzivni u četvrtak popodne i navečer. Lokalno je vjerojatno grmljavinsko nevrijeme. U Dalmaciji i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu većinom umjereno jugo, navečer na sjeveru bura. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu između 21 i 26 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 °C.