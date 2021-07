Nakon 13 godina u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama, Kalinić polako pakira stvari. Ured je ukinut u novoj rekonstrukciji gradske uprave.

Kalinić je u HTV-ovoj emisiji 'Nedjeljom u 2' Aleksandra Stankovića rekao da će biti pročelnik još kratko vrijeme te da s novom vlašću ne želi surađivati. Svaka nova vlast misli da s njima počinje povijest, dodao je.

- Smatram, bio ja tamo ili ne bio, da je taj ured potreban, ali ne samo u Gradu Zagrebu, nego i u Splitu, Osijeku, Rijeci. Mislim da je to trebala biti okosnica za Republiku Hrvatsku kako su mogli ukinuti vojni rok - rekao je Kalinić.

Rekao je da se u potresu vidjelo što taj ured može. Kalinić je rekao da ured raspolaže s velikim budžetom. Zadnji je bio 139 milijuna, ali od toga 98 milijuna ide za vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba, 14 milijuna za vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba...

- O meni nitko nikad nije odlučivao, ja ću odlučivati sam ubuduće, bez obzira tko bio na vlasti. Odluka je uvijek moja. Ne želim surađivati s novom vlašću, idem svojim putem - rekao je Kalinić.

Dodao je kako je nekoliko opcija na stolu te da će izabrati najzanimljiviju, a istaknuo je i kako ima 60 godina te da ima uvjete da se skroz povuče. Kaže kako se cijeli život bavio pisanjem te da ima određena znanja koja namjerava iskoristiti.

Kalinić se u emisiji osvrnuo i na događaj kad je uz pomoć vatrogasaca spasio susjeda iz požara.

- Jedva sam izašao van, trebalo mi je vremena da se oporavim od toga - rekao je Kalinić.

'Bandić je pomagao ljudima'

Govorio je i o svom odnosu s pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Na pitanje misli li da, nakon svega što se o njemu u posljednje vrijeme pojavilo u javnosti vezano za korupcijske afere, Bandić i dalje zaslužuje spomenik u Zagrebu, Kalinić je istaknuo da je on šest puta dobio izbore, bez obzira na ono što je iscurilo i čak ako se pokaže da je sve točno, a nikad se, kaže, ne pokaže da je sve do kraja točno.

- Mislim da je neetički i nemoralno raspravljati o nekome tko ne može odgovoriti - poručio je Kalinić.

Otkrio je što mu se sviđalo kod Bandića.

- Pomagao je ljudima, što je činjenica. Pomagao je sirotinji. Imao je osjećaj za sirotinju. Međutim, mislim da je poslije prijelomni trenutak u njegovom životu bio kad je izašao iz zatvora drugi put i to je bio početak njegovog kraja i mislim da se tu izgubio - rekao je.

Poručio je i da se svojih frendova nikad nije odricao.

Kalinić je u emisiji govorio i o pokretanju časopisa Fokus 1989. godine, koji je u međuvremenu propao, rekavši da ih je jedino pokojni Slavko Goldstein financijski podržao, s ogromnim sredstvima, dao im je novac za jedan broj. Bilo je i privatnika koji su im davali novac, ali pod uvjetom da to ostane tajna, dodao je.

Kalinić je rekao da nije u stranci Bandić Milan 365 te da nije bio zainteresiran ni za jednu stranku, iako je sudjelovao u osnivanju raznih stranaka. Dodao je da je BM365 bila jedna od frakcija SDP-a nakon razlaza između Zorana Milanovića i Milana Bandića, ali da to nikad nije postala stranka koja je mogla napraviti nešto ozbiljnije.

- To je više manje funkcioniralo na ime, a ne na stranku - dodao je.

Rekao je i da je u pravu bila pokojna baka koja mu je savjetovala da se ne bavi politikom, kao i da ne ide u rat.

- Svi ljudi imaju svoj put. Baka je, naravno, bila u pravu, al isto su mi tako rekli kad sam u rat otišao - rekao je Kalinić.

O uhićenjima i ranjavanju u ratu

Kalinić je rekao da ga je isti čovjek hapsio u Jugoslaviji i uhićivao u Republici Hrvatskoj.

- Prvo hapšenje mi je bilo "Kosovo Republjik". To je bilo hapšenje i to su bile ozbiljne batine - rekao je Kalinić, dodavši da ga je tukla policija u Zagrebu.

U rat je otišao s 32 godine. Fasciniralo ga je koliko je ljudi vrištalo "Mi Hrvati", a onda kad je krenula mobilizacija, nije baš išlo. U ratu je i ranjen u neprijateljskoj pozadini. Kako je mislio da je fatalno ranjen, pokušao se ubiti, ali ga je, kaže, u tome spriječio kolega koji je u međuvremenu preminuo. Bio je operiran u Zadru, Zagrebu i Dallasu.

'Ne prazni se nama Slavonija slučajno'

Kalinić je ustvrdio kako Hrvatska ostaje bez svih krucijalnih stvari te da je sve otišlo ukrivo.

- Meni osobno smeta što Hrvatska nije većinski vlasnik Plive, Teve, Ericssona ili bilo čega. Zašto su nestala brodogradilišta? Nisu sva trebala nestati, možda su se mogla neka spasiti. Zbog čega naša poljoprivreda propada? Kroz ove puste lance prodaje se tuđa roba, a hrvatska roba se ne prodaje - rekao je Kalinić.

- Ne prazni se nama Slavonija slučajno, nego upravo zbog toga što nam ljudi nemaju od čega živjeti. Tragedija je da ljudi odlaze iz Hrvatske - dodao je.

Rekao je i kako ne vidi garnituru koja je to u stanju promijeniti. A što se tiče nove garniture u Zagrebu, rekao je da protiv njih nema apsolutno ništa te da su više-manje pošteni, ali da su već počeli raditi greške što se tiče imenovanja.

Kritika parlamentarne demokracije

Kalinić je rekao i da ne vjeruje u parlamentarnu demokraciju, izrazivši skepsu u pogledu mogućnosti promjena u takvom sustavu.

- Imate krupni kapital i krupni kapital ima svoju logiku. Krupnom kapitalu treba priča da se kao nešto mijenja. Što se mijenja? Ne mijenja se apsolutno ništa - poručio je.

Kalinić je rekao i da se SSSR raspao pod pritiskom krupnog kapitala. Smatra da je Vladimir Putin za Ruse bolja varijanta nego Boris Jeljcin.

Na pitanje zašto je 2000. ušao u Sabor ako ne vjeruje u parlamentarnu demokraciju odgovorio je kako je tada bila zadnja šansa da se Hrvatska obračuna s kriminalom.

'Tito je bio jedan od najznačajnijih državnika 20. stoljeća'

Kalinić je rekao i kako nije poznavao Josipa Broza Tita, ali da ga smatra jednim od najznačajnijih državnika 20. stoljeća, sviđao se on kome ili ne. Komentirao je i Bandićevu svojedobnu odluku o preimenovanju Trga maršala Tita.

- Mislim da je najtužniji čovjek tada bio upravo on, ali on je bio pragmatičan i išao je na varijantu da sačuva vlast. O tome se radilo, ali to mu nikad nije leglo i mislim da mu je to bitno umanjilo ugled u Gradu Zagrebu - rekao je.

Kalinić je rekao da ga je razočarao premijer Andrej Plenković te je izrazio nezadovoljstvo HDZ-ovom vlašću zbog obnove Zagreba nakon potresa. Rekao je i da je iz MUP-a stigao nalog da ga se uhiti zbog širenja panike kada je nakon razornog potresa najavio da će uslijediti serija potresa, ali ga je spasilo što se u međuvremenu dogodio potres.

Kalinić je rekao da je retorika koju koristi predsjednik Milanović, za kojeg je 2013. rekao da intelektualno nije dorastao svojoj funkciji, neprimjerena instituciji predsjednika. Smatra da nema razloga za sukob između njega i premijera.

Razgovor s Vučićem

Osvrnuo se i na telefonski razgovor s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, do kojeg je došlo zbog Kalinićevih izjava nakon prosvjeda u Beogradu. Kalinić je rekao da ga je nazvao nekadašnji predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko i rekao mu da Vučić traži njegov telefonski broj.

- Ja sam rekao Tomi Karamarku, "daj mu broj", on mu je dao broj, čovjek me nazvao - rekao je Kalinić, istaknuvši kako Vučić i on nisu bili na istim stranama u ratu, ali da je Vučić bio pristojan.

Dodao je da njegovo prijateljstvo s Karamarkom datira iz fakulteta. Nije, kaže, siguran da je on izašao iz politike - "možda čeka svoju priliku".