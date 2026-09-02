Kaljski govor upisan u Registar kulturnih dobara Hrvatske

U Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro upisan je kaljski govor (kuãļski jazȋk) mjesta Kali na otoku Ugljanu kao važan dio identiteta mjesta te vrijedan nositelj njegove kulturne i povijesne baštine, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija.

Kaljski govor pripada srednjočakavskomu dijalektu čakavskoga narječja hrvatskoga jezika i odlikuje se nizom posebnih fonoloških, morfoloških, naglasnih i leksičkih obilježja koja ga izdvajaju među ugljanskim govorima te čuva brojne hrvatske arhaizme i romanizme, uz manji broj turcizama.

Inicijativu za upis kaljskoga govora u Registar kulturnih dobara pokrenuli su njegovi aktivni nositelji i promicatelji - učiteljice i učitelji te profesorice i profesori Osnovne škole "Valentin Klarin“ Preko, Područne škole Kali i Saveučilišta u Zadru, zatim Narodna knjižnica Kali, Matica umirovljenika Kali, Turistička zajednica i Općina Kali.

Višestoljetnu tradiciju kaljskoga govora potvrđuju brojni pisani izvori - oporuke, matične knjige, matrikule i kapituli bratovština - od 14. do početka 20. stoljeća, a govor je očuvan i u književnim djelima hrvatskih književnika.

Važnu ulogu u njegovu očuvanju, ističe Ministarstvo, imaju projekti "Kalipedija", mrežni rječnik sa zvučnim zapisima, "Kalirama" te "Kualjska besida" kojom se potiče uporaba kaljskoga govora među djecom i mladima.