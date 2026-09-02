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nematerijalno kulturno dobro

Kaljski govor upisan u Registar kulturnih dobara Hrvatske

Piše HINA,
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Kaljski govor upisan u Registar kulturnih dobara Hrvatske
Ugljan: Ljetni kadrovi otoka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Kaljski govor, koji nosi bogatu kulturnu baštinu otoka Ugljana, sada je službeno priznat kao nematerijalno kulturno dobro, čime se osnažuje identitet mjesta Kali i potiče njegovo očuvanje za buduće generacije

U Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro upisan je kaljski govor (kuãļski jazȋk) mjesta Kali na otoku Ugljanu kao važan dio identiteta mjesta te vrijedan nositelj njegove kulturne i povijesne baštine, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija.

Kaljski govor pripada srednjočakavskomu dijalektu čakavskoga narječja hrvatskoga jezika i odlikuje se nizom posebnih fonoloških, morfoloških, naglasnih i leksičkih obilježja koja ga izdvajaju među ugljanskim govorima te čuva brojne hrvatske arhaizme i romanizme, uz manji broj turcizama.  

Inicijativu za upis kaljskoga govora u Registar kulturnih dobara pokrenuli su njegovi aktivni nositelji i promicatelji - učiteljice i učitelji te profesorice i profesori Osnovne škole "Valentin Klarin“ Preko, Područne škole Kali i Saveučilišta u Zadru, zatim Narodna knjižnica Kali, Matica umirovljenika Kali, Turistička zajednica i Općina Kali.  

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Višestoljetnu tradiciju kaljskoga govora potvrđuju brojni pisani izvori - oporuke, matične knjige, matrikule i kapituli bratovština - od 14. do početka 20. stoljeća, a govor je očuvan i u književnim djelima hrvatskih književnika.  

Važnu ulogu u njegovu očuvanju, ističe Ministarstvo, imaju projekti "Kalipedija", mrežni rječnik sa zvučnim zapisima, "Kalirama" te "Kualjska besida" kojom se potiče uporaba kaljskoga govora među djecom i mladima.  

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