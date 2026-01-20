Obavijesti

Kallas: 'Grenland pripada samo Grenlanđanima, carine to neće promijeniti, kao ni prijetnja...'

Foto: Yves Herman

Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je u utorak da Grenland pripada Grenlanđanima i da se suverenošću ne trguje, nakon što je američki predsjednik Donald zaprijetio carinama europskim zemljama koje su poslala svoje snage na taj strateški važan arktički otok. 

Kallas je u obraćanju zastupnicima Europskog parlamenta u utorak u Strasbourgu rekla da "nije tajna da je Grenland strateški važan", ali da taj otok pripada Grenlanđanima. "Prijetnje i carine neće to promijeniti. Suverenošću se ne trguje", poručila je. 

Istaknula je da NATO može osiguravati sigurnost Grenlanda, arktičkog otoka u sastavu Kraljevine Danske te naglasila da "nijedna zemlja nema pravo zauzeti teritorij druge zemlje, ni u Ukrajini, ni na Grenlandu, nigdje u svijetu"

Američki predsjednik Donald Trump uzburkao je svijet ambicijom stjecanja Grenlanda, ako treba i vojnim putem. Trump je ideju o preuzimanju kontrole nad Grenlandom iznio još 2019. tijekom svog prvog predsjedničkog mandata, a u drugom mandatu počeo je prozivati Dansku da nije učinila dovoljno da zaštiti taj otok.

Trump je otišao korak dalje pa je zaprijetio da će uvesti dodatne carine od 10 posto od 1. veljače za osam europskih zemalja, a među njima je šest članica EU-a, koje su poslale svoje vojnike na vojnu vježbu na Grenland. Carine bi se od 1. lipnja povećale na 25 posto i bile bi na snazi sve dok SAD ne dobije Grenland. 

Šefica europske diplomacije Kallas pozvala je Uniju u utorak da zadrži smirenost i jedinstvo spram najnovijih prijetnje i upozorila da bi Trumpovo uvođenje carina na europsku robu "riskiralo osiromašenje i Europe i SAD-a te potkopalo naš zajednički prosperitet". 

