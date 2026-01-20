Evo kako Amerikanci vide Trumpa. Pogledajte na karti gdje ga najviše podržavaju!

Prošla je točno godina dana otkako je Donald Trump dvadesetog siječnja inauguriran za svoj drugi predsjednički mandat. Povratak u Bijelu kuću obilježen je nizom turbulentnih događaja koji su Sjedinjene Američke Države držali u središtu svjetske pozornosti, od nedavnog uhićenja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i objava o preuzimanju kontrole nad Grenlandom, pa sve do najdulje blokade rada vlade u američkoj povijesti. Trumpov drugi mandat započeo je valom izvršnih uredbi. Među prvim potezima bilo je smanjivanje savezne vlade, što je dovelo do gubitka tisuća radnih mjesta, ukidanje programa za promicanje različitosti i inkluzivnosti te drastično smanjenje humanitarne pomoći koju SAD šalje diljem svijeta. Ubrzo je pokrenuo i trgovinske ratove nametanjem carina na uvoz iz brojnih zemalja te je progurao paket velikih poreznih i proračunskih rezova.

Kontroverzna imigracijska politika

Jedno od ključnih i najkontroverznijih Trumpovih obećanja bilo je smanjenje ilegalne imigracije. Provedba te politike dosegla je vrhunac posljednjih tjedana, kada su racije Imigracijske i carinske službe (ICE) u Minnesoti rezultirale smrću tridesetsedmogodišnje američke državljanke Renee Nicole Good, koju je ustrijelio jedan od agenata. Njezina smrt izazvala je masovne prosvjede diljem te savezne države i ponovno otvorila raspravu o taktikama saveznih agencija.

Bila je ovo eksplozivna godina i za Trumpove najbliže političke suradnike. Javni sukobi s predsjednikom Federalnih rezervi Jeromeom Powellom, zastupnicom iz Georgije i nekadašnjom vjernom pristašom Marjorie Taylor-Greene te kratka svađa s poduzetnikom Elonom Muskom privukli su značajnu medijsku pažnju.

Ankete otkrivaju duboko podijeljenu naciju

Na kraju prve godine drugog mandata, Trump na nacionalnoj razini ima stopu neodobravanja od 56 posto, dok njegov rad odobrava 40 posto Amerikanaca, prema podacima koje je prikupio Civiqs. Ove brojke predstavljaju pad u odnosu na dan inauguracije, dvadeseti siječnja 2025. godine, kada je 45 posto građana odobravalo njegove poteze, a 51 posto ih nije podržavalo, piše Newsweek.

Trumpova najsnažnija potpora koncentrirana je u tradicionalno republikanskim i ruralnim državama. Wyoming (65 posto) i Zapadna Virginija (61 posto) predvode po stopi odobravanja, a slijede ih Oklahoma (59 posto), Idaho (58 posto), Sjeverna Dakota (57 posto), Arkansas (56 posto) i Montana (55 posto). U većem dijelu američkog juga i Velike nizine podrška se kreće oko 50 posto ili više.

S druge strane, predsjednik se suočava s ogromnim protivljenjem u demokratskim i urbaniziranijim državama. Podrška pada ispod 30 posto u nekoliko obalnih i sjeveroistočnih država, uključujući Havaje (20 posto), Vermont (22 posto), Maryland (25 posto), Kaliforniju (27 posto), Washington (28 posto), Massachusetts (28 posto) i Rhode Island (29 posto). U tim područjima neodobravanje njegovog rada redovito premašuje dvije trećine ispitanika.

Neodlučne države kao ključno bojno polje

Takozvane "swing" države, ključne za izborni rezultat, i dalje su podijeljene. U Floridi, Sjevernoj Karolini, Pennsylvaniji, Arizoni, Nevadi, Michiganu i Wisconsinu rejting odobravanja i neodobravanja vrlo je blizu, često unutar nekoliko postotnih bodova razlike. Iako neodobravanje uglavnom ima blagu prednost, jasan konsenzus ne postoji.

Upravo ove države pokazuju koliko je američko društvo ostalo polarizirano i na početku druge godine Trumpovog mandata. Male promjene u raspoloženju javnosti, potaknute ekonomskim stanjem, vanjskopolitičkim događajima ili unutarnjim nemirima, mogle bi značajno promijeniti političku sliku uoči nadolazećih izbora.

