Kallas: Hoću da EU proglasi Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom

Visoka predstavnica za vanjsku politiku EU-a Kaja Kallas pozvala je u četvrtak ministre vanjskih poslova država članica da proglase iransku Revolucionarnu gardu (IRGC) terorističkom organizacijom.

„Očekujem da ćemo Revolucionarnu gardu uvrstiti na popis terorističkih organizacija“, rekla je Kallas pri dolasku u četvrtak na sastanak šefova diplomacija EU-a u Bruxellesu.

„To će ih staviti u isti položaj s al-Kaidom, Hamasom, IS-om“, kazala je. "Ako se ponašaš kao terorist, trebaš i biti tretiran kao terorist".

Nasilno gušenje protuvladinih prosvjeda koji su zahvatili Iran, u kojima izvješća sugeriraju da je ubijeno između 3000 i 10.000 prosvjednika, vratilo je na dnevni red označavanje IRGC-a terorističkom organizacijom.

Taj se potez smatra uglavnom simboličnim jer je IRGC već sankcioniran od EU-a zbog kršenja ljudskih prava.

Nakon blokade, Francuska je u srijedu navečer objavila da će podržati korak koji su zahtijevali Berlin i neke druge prijestolnice, što bi moglo utrti put sporazumu o klasifikaciji IRGC-a.

Osim toga, očekuje se da će ministri uvesti zabrane putovanja i zamrzavanje imovine iranskim dužnosnicima za koje smatraju da su odgovorni za nasilno gušenje otpora.