Kallas: Iranska revolucionarna garda stavljena na popis terorističkih organizacija EU-a

Europski ministri vanjskih poslova dogovorili su u četvrtak da se Iranska revolucionarna garda (IRGC) stavi na popis terorističkih organizacija, objavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

“Represija ne smije ostati bez odgovora. Ministri vanjskih poslova upravo su poduzeli odlučan korak da se IRCG označi terorističkom organizacijom”, objavila je Kallas na X.

Odluka, kojom se IRGC pridružio skupinama poput Islamske države i Al-Kaide, predstavlja simboličnu promjenu europskog pristupa prema iranskom vodstvu. Dosad su se neke članice EU-a, predvođene Francuskom, dugo opirale da se IRGC proglasi terorističkom organizacijom.

Ministri su također sankcionirali još 15 osoba i šest pravnih subjekata zbog teških kršenja ljudskih prava nakon nasilnog suzbijanja mirnih prosvjeda u Iranu. Na popisu su ministar unutarnjih poslova i predsjednik Vijeća nacionalne sigurnosti Eskandar Momeni te članovi iranskog pravosudnog sustava, uključujući Mohammada Movahedi-Azada, glavnog tužitelja i Imana Afsharija, predsjedavajućeg suca.

Na popis sankcioniranih uvršten je niz zapovjednika IRGC-a i visokorangiranih časnika policije.

Sankcije za kršenje ljudskih prava u Iranu sada se primjenjuju na ukupno 247 pojedinaca i 50 pravnih subjekata. Sastoje se od zamrzavanja imovine, zabrane putovanja u EU i zabrane stavljanja na raspolaganje sredstava ili gospodarskih resursa osobama s popisa te zabrane izvoza u Iran opreme koja bi se mogla koristiti za unutarnju represiju.