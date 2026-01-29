Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKE SANKCIJE

Kallas: Iranska revolucionarna garda stavljena na popis terorističkih organizacija EU-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kallas: Iranska revolucionarna garda stavljena na popis terorističkih organizacija EU-a
Foto: Mohamed Azakir

Ministri vanjskih poslova odlučili su sankcionirati IRGC zbog represije u Iranu, na popisu još 15 osoba i šest pravnih subjekata

Admiral

Europski ministri vanjskih poslova dogovorili su u četvrtak da se Iranska revolucionarna garda (IRGC) stavi na popis terorističkih organizacija, objavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

“Represija ne smije ostati bez odgovora. Ministri vanjskih poslova upravo su poduzeli odlučan korak da se IRCG označi terorističkom organizacijom”, objavila je Kallas na X.

ČUVARI AJATOLAHA Kallas: Hoću da EU proglasi Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom
Kallas: Hoću da EU proglasi Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom

Odluka, kojom se IRGC pridružio skupinama poput Islamske države i Al-Kaide, predstavlja simboličnu promjenu europskog pristupa prema iranskom vodstvu. Dosad su se neke članice EU-a, predvođene Francuskom, dugo opirale da se IRGC proglasi terorističkom organizacijom.

RAT NA HORIZONTU Ovo je sedam scenarija ako Amerika napadne Iran
Ovo je sedam scenarija ako Amerika napadne Iran

Ministri su također sankcionirali još 15 osoba i šest pravnih subjekata zbog teških kršenja ljudskih prava nakon nasilnog suzbijanja mirnih prosvjeda u Iranu. Na popisu su ministar unutarnjih poslova i predsjednik Vijeća nacionalne sigurnosti Eskandar Momeni te članovi iranskog pravosudnog sustava, uključujući Mohammada Movahedi-Azada, glavnog tužitelja i Imana Afsharija, predsjedavajućeg suca.

Na popis sankcioniranih uvršten je niz zapovjednika IRGC-a i visokorangiranih časnika policije.  

TENZIJE NA ISTOKU Iran: Prst nam je na obaraču. Spremni smo za američki napad
Iran: Prst nam je na obaraču. Spremni smo za američki napad

Sankcije za kršenje ljudskih prava u Iranu sada se primjenjuju na ukupno 247 pojedinaca i 50 pravnih subjekata. Sastoje se od zamrzavanja imovine, zabrane putovanja u EU i zabrane stavljanja na raspolaganje sredstava ili gospodarskih resursa osobama s popisa te zabrane izvoza u Iran opreme koja bi se mogla koristiti za unutarnju represiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara
ODLAZAK KOD PRIVATNIKA?

Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara

Za ukupno 120 radnih mjesta primili smo čak 1642 zamolbe za posao, kaže glumica Ana Gruica Uglešić, koja sa suprugom, splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, otvara privatni zdravstveni centar u Dugopolju
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026