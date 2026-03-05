Obavijesti

Kallas: Zaljevske zemlje zabrinute zbog mogućeg građanskog rata u Iranu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

⁠Bliskoistočne zemlje prenijele su europskim dužnosnicima da su zabrinute zbog mogućeg izbijanja građanskog rata u Iranu kao posljedice rata Teherana sa SAD-om i Izraelom, rekla je u četvrtak šefica europske diplomacije Kaja Kallas

Admiral

"Kada razgovaramo sa zemljama iz regije, kažu da su zabrinute oko građanskih ratova u Iranu zbog vodstva režima i onoga što se ondje događa", rekla je Kallas na videokonferenciji europskih ministara vanjskih poslova i predstavnika Vijeća za suradnju u Zaljevu o situaciji u Iranu i na Bliskom istoku.

EU želi da se nađe diplomatsko rješenje, dodala je. "Ratovi završavaju diplomatski i mora postojati prostor za diplomaciju kako bi se izašlo iz ove spirale nasilja".

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU Španjolska šalje najnapredniji vojni brod u obranu na Cipar
Španjolska šalje najnapredniji vojni brod u obranu na Cipar

Unija je "jako zabrinuta" zbog sigurnosti plovidbe i želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren, rekla je Kallas i dodala da budući da EU ne ovisi o nafti iz zaljevskih zemalja napadi nisu utjecali na sigurnost opskrbe Unije.

Upitana o sukobu Španjolske i SAD-a koji je Madridu zaprijetio prekidom međusobne trgovine jer nije dopustio korištenje svojih baza za napad na Iran, Kallas je rekla kako se nada da će Washington poštivati trgovinski sporazm postignut prošle godine koji se odnosi na sve članice Unije.

