Kallas: Zaljevske zemlje zabrinute zbog mogućeg građanskog rata u Iranu

"Kada razgovaramo sa zemljama iz regije, kažu da su zabrinute oko građanskih ratova u Iranu zbog vodstva režima i onoga što se ondje događa", rekla je Kallas na videokonferenciji europskih ministara vanjskih poslova i predstavnika Vijeća za suradnju u Zaljevu o situaciji u Iranu i na Bliskom istoku.

EU želi da se nađe diplomatsko rješenje, dodala je. "Ratovi završavaju diplomatski i mora postojati prostor za diplomaciju kako bi se izašlo iz ove spirale nasilja".

Unija je "jako zabrinuta" zbog sigurnosti plovidbe i želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren, rekla je Kallas i dodala da budući da EU ne ovisi o nafti iz zaljevskih zemalja napadi nisu utjecali na sigurnost opskrbe Unije.

Upitana o sukobu Španjolske i SAD-a koji je Madridu zaprijetio prekidom međusobne trgovine jer nije dopustio korištenje svojih baza za napad na Iran, Kallas je rekla kako se nada da će Washington poštivati trgovinski sporazm postignut prošle godine koji se odnosi na sve članice Unije.