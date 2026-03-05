Španjolska šalje najnapredniji vojni brod u obranu na Cipar

Španjolska će poslati svoju "tehnološki najnapredniju" fregatu na Cipar kako bi branila EU i njene istočne granice, zajedno s brodovima Francuske, Italije i Nizozemske, izvijestilo je u četvrtak španjolsko ministarstvo obrane. Fregata "Kristofor Kolumbo“, koja od 3. ožujka u Baltičkom moru provodi zadatke "pratnje, zaštite i obuke" bit će poslana u istočni Mediteran gdje se kod otoka Krete očekuje 10. ožujka.

„Španjolska time pokazuje svoju predanost obrani Europske unije i njezine istočne granice“, priopćilo je ministarstvo iz Madrida.

Ratni brod, opremljen protuzračnim obrambenim sustavom, pružat će i podršku „evakuaciji civilnog osoblja koje bi moglo biti pogođeno sukobom'“.

SAD i Izrael su u subotu napali Iran koji je odgovorio napadima na američke baze u okolnim zemljama. U ponedjeljak su dronovima bile gađane britanske vojne baze na Cipru, zemlji Europske unije.

"Španjolska je čvrsto predani saveznik unutar okvira Ujedinjenih naroda, NATO-a i EU-a“, izjavila je španjolska ministrica obrane Margarita Robles za španjolsku radijsku postaju Cadena SER.

Rekla je da se Španjolska priključuje jer je to misija „zaštite Cipra“ koju provode članice EU-a.

Španjolska je prošli vikend zabranila američkim borbenim zrakoplovima sudjelovanje u napadu na Iran iz dviju baza koje SAD ima na jugu Španjolske.

Rekla je da su napadi "jednostrani" i protivni "međunarodnom pravu", te da se ne odvijaju u okviru međunarodnih organizacija kojima pripada Španjolska.

Američki predsjednik je zbog toga nazvao Madrid „užasnim saveznikom“ te mu zaprijetio trgovinskom odmazdom.

"Mislim da su jučer glasno i jasno čuli predsjednikovu poruku“, izjavila je u srijedu navečer glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

„Prema mojim saznanjima, tijekom proteklih nekoliko sati pristali su surađivati s američkom vojskom", dodala je na brifingu za novinare.

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares je odmah nakon toga zanijekao da je Španjolska postigla takav sporazum.

"Kategorički to demantiram. Čuo sam za ove izjave na putu do ovamo te sam ih imao vremena malo proučiti i poslušati", rekao je Albares za radijsku postaju Cadena Ser.

"Stav španjolske vlade o ratu na Bliskom istoku i bombardiranju Irana u vezi s korištenjem naših baza uopće se nije promijenio. Stoga to kategorički i iskreno poričem. Nemam pojma na što bi se to moglo odnositi niti odakle je moglo doći“, rekao je.

Italija, Španjolska, Francuska i Nizozemska poslat će mornaricu kako bi zaštitila Cipar u narednim danima, izjavio je u četvrtak u parlamentu talijanski ministar obrane Guido Crosetto, prenosi agencija Reuters.