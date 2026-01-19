Obavijesti

SNJEŽNA KATASTROFA

Kamčatka zatrpana snijegom visokim i po nekoliko metara

Foto: Lydmila Moskvicheva

Najobilnije padaline u 60 godina blokirale automobile, ulaze u zgrade i prisilile mještane na kopanje staza

Najobilnije snježne padaline u zadnjih 60 godina na ruskome su dalekoistočnom poluotoku Kamčatki stvorile goleme nanose visoke i po nekoliko metara koji su blokirali ulaze u zgrade i u potpunosti zatrpali automobile, pokazuju Reutersove fotografije i prikazi meteoroloških postaja.

U nekim je područjima u prvoj polovini siječnja palo više od dva metra snijega nakon 3,7 metara, koliko ga je napadalo u prosincu, pokazuju meteorološki podaci.

Reutersove  fotografije prikazuju u potpunosti zatrpane automobile pod metrima snijega i vozila s pogonom na četiri kotača čiji se vozači bore da ih pokrenu. Nekima su to onemogućili nanosi snijega.

Mještani su prisiljeni kopati staze do ulaza u svoje stambene zgrade.

"Sutra planiram prošetati gradom, jer mi je automobil nažalost već mjesec dana parkiran pred zgradom i potpuno zatrpan snijegom", rekla je Ljudmila Moskvičeva, fotografkinja u Petropavlovsku-Kamčatskom, lučkome gradu koji se nalazi 6800 km istočno od Moskve.

Video-snimka objavljena u ruskim medijima prikazuje lokalno stanovništvo kako se probija kroz snježne nanose uz ceste koji su visoki i po nekoliko metara. 

