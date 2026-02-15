Vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenih prekršaja.
U GRADIŠTU
Kamionom sletio s ceste kod Županje: Potrgao stup za struju, dvorišna vrata, ogradu...
Policija je objavila detalje subotnje nesreće u kojoj je oko 16:15 sati 33-godišnji vozač sletio s ceste u mjestu Gradište.
Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor na vozilom i sletio na bankinu.
- Nakon toga je došlo udara prednjeg dijela teretnog automobila u smjerokazni stupić te nastavka vožnje po putnoj bankini i udara u drveni nosivi stup vodiča električne energije, a potom u betonski rub kolnog ulaza te metalna vrata dvorišta i metalnu ogradu - navode.
