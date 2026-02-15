Obavijesti

News

Komentari 1
U GRADIŠTU

Kamionom sletio s ceste kod Županje: Potrgao stup za struju, dvorišna vrata, ogradu...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Kamionom sletio s ceste kod Županje: Potrgao stup za struju, dvorišna vrata, ogradu...
Foto: Policija

Vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenih prekršaja.

Admiral

Policija je objavila detalje subotnje nesreće u kojoj je oko 16:15 sati 33-godišnji vozač sletio s ceste u mjestu Gradište.

Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor na vozilom i sletio na bankinu.

POGINULO DVOJE LJUDI Horor na autocesti A3: 'I dalje utvrđujemo identitete ljudi i zašto su pretrčavali u mraku'
Horor na autocesti A3: 'I dalje utvrđujemo identitete ljudi i zašto su pretrčavali u mraku'

- Nakon toga je došlo udara prednjeg dijela teretnog automobila u smjerokazni stupić te nastavka vožnje po putnoj bankini i udara u drveni nosivi stup vodiča električne energije, a potom u betonski rub kolnog ulaza te metalna vrata dvorišta i metalnu ogradu - navode.

Vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenih prekršaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...
FOTO Pogledajte ogromnu rupu: Turski brod udario Titov Galeb!
NEVJEROJATNO

FOTO Pogledajte ogromnu rupu: Turski brod udario Titov Galeb!

U petak je u večernjim satima turski teretni brod udario Titov Galeb. Godinu dana nakon što je obnovljen brod će morati ponovno na popravak. Kako nam javljaju čitatelji, brod je tijekom isplovljavanja udario u Galeba, a brzo nakon nesreće intervenirale su policija i Lučka kapetanija. "Teretni brod je bio tamo i krenuo je isploviti, vidjeli smo da nema šanse da se zaustavi, a sve je na kraju završilo sudarom. Gurnuo je Galeba skroz uz obalu, a onda je došla i policija", govori nam čitatelj.
FOTO Rimčeva Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'
FOTKE IZ ZAGREBA

FOTO Rimčeva Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'

Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026