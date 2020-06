Kamionom srušio betonski zid pa se onda zabio u kuću: 'Malo je falilo da mi završi u sobi...'

Vozač kamiona (60) izgubio je nadzor nad vozilom u mjestu Omanovac, srušio betonski stup pa se zabio u obiteljsku kuću. Kamion pun živog vapna je potom počeo gorjeti, a vozač u kabini zapomagati...

<p>Baš sam se bio probudio kada sam čuo lomljavu, sve je škripalo i tutnjilo, a onda sam osjetio jak potres kuće. Skočio sam iz kreveta izletio sam vani u vidio sam kamion koji se zabio u kuću odmah pored moga prozora. Malo je nedostajalo da mi završi u sobi i bi da ga nije usporio betonski rasvjetni stup ispred kuće kojeg je u potpunosti smrskao.</p><p>Ispod tegljača kamiona počelo se dimiti, uskoro se pojavila vatra. U kući je bila moja majka, vikao sam joj da zove Hitnu pomoć, a ja sam povukao crijevo za vodu, vidio sam vozača u kabini i čuo kako zapomaže da mu se pomogne, ispričao je sin vlasnika kuće u Omanovcu kraj Pakraca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zabio se kamionom punim živog vapna u kuću</strong></p><p>Prva misao mu je bila ugasiti vatru, a onda pomoći vozaču jer se bojao da će izgorjeti u kabini, bojao se da se vatra ne prenese na kuću.</p><p>- U to je mi je pritrčao jedan od susjeda. On je zaustavljao vozače kamiona i tražio ih je aparate za gašenje. Gasio sam vatru ispod kamiona, a oni su se angažirali da pomognu vozaču – kazao je sin vlasnika kuće.</p><p>Naime, danas oko osam sati u prometnoj nesreći teže je ozlijeđen vozač (60) kamiona tvrtke Transport Komerc iz Pančeva. On je išao iz smjera Daruvara, točnije iz Sirača natovaren živim vapnom.</p><p>Policija PU Požeško slavonska odmah je izašla na mjesto nesreće, uskoro je došla Hitna pomoć, vozača su izvukli iz kamiona.</p><h2>Vozača upravljač prikliještio, jedva smo ga izvukli</h2><p>- Nažalost vozači se nisu zaustavljali, čak je prošao i jedan profesionalac, na sreću stao je čovjek s kamionom i počeo mi je pomagati da izvučemo vozača iz kabine. Vozaču je upravljač prikliještio tijelo nikako ga nismo mogli izvući, bio je u sendviču između kreveta i upravljača. Zapomagao je da mu pomognemo, jer vatra je bila sve jača. I nas je malo uhvatila panika, bojali smo se da nam pred očima ne izgori. Jedan od vozača donio je akumulatorsku brusilicu kojom smo upravljač isjekli na tri mjesta i tako uspjeli iz kabine izvući vozača. Bio je blijed kao da nije imao kapi krvi, jadnik je od straha počeo povraćati.</p><p>Teško je stajao na nogama, stavili smo ga da sjedne, a onda smo otišli skidati akumulatore s kamiona. Mladi susjed je u međuvremenu ugasio vatru, došla je Hitna i odvezli su vozača u Opću županijsku bolnicu u Pakrac – ispričao je susjed obitelji u čiju se kuću zabio kamion s oko 40 tona živog vapna.</p><h2>'Supruga mi je u šoku, završila je na Hitnoj'</h2><p>Vlasnik kuće kaže najbitnije je da nitko nije poginuo, a moglo je biti svega.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kamion se zabio u kuću </strong></p><p>- Supruga mi je u šoku, završila je u Hitnoj, eno je u kući i kaže mi da joj nije dobro. Molim Boga da ne padne kiša jer uz kuću mi je hrpa živog vapna. U slučaju da padne kiša doći će do reakcije i sve će izgorjeti - rekao je vlasnik kuće, dok je njegov sin dodao da mu u trenutku dok je išao gasiti kamion niti na pamet nije palo što bi se dogoditi da je vatra zahvatila spremnik kamiona.</p><p>- Meni je bio glavni cilj spasiti čovjeka, vozača – rekao je mladić.</p><p>U pakračkoj bolnici nismo mogli dobiti informaciju o težini ozljeda vozača, zbog neljubaznog odnosa djelatnika koji se javio na telefon kirurgije. Očevidci nesreće kažu da se radi o starijem vozaču i da nije izgledao dobro. Rekli su i da je kamion nekih stotinjak metara prije kuće u koju se zabio desnim kotačima dohvatio bankinu pored ceste udario je u mostić te je nakon toga počeo voziti lijevo desno po cesti očito boreći se s pomahnitalim kamionom. Na kraju je prešao na suprotni trak, sletio s kolovoza, udario u rasvjetni stup i zabio se u kuću.</p><p>- Nije ovo prvi slučaj da su mi završili u dvorištu, prije dvadesetak godina pred ulaznim stepenicama u kuću završio je manji kamion koji je sletio s ceste iz smjera Pakraca. Inače se na ovoj dionici ceste kraj kuća vozi kao na pisti – kaže vlasnik kuće gledajući u pokušaje dizaličara da podigne kamion i odvoji ga od kuće.</p><p>U policiji su rekli da vozač nije u životnoj opasnosti i da će protiv njega biti podnesena prekršajna prijava.</p>