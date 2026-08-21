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PIROMANI

Kanađani kod Knina izazvali požar. Ženu uhitili, policija traga za dvojicom muškaraca

Piše Filip Sulimanec,
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Kanađani kod Knina izazvali požar. Ženu uhitili, policija traga za dvojicom muškaraca
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno s 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, svi državljani Kanade, u ponedjeljak, u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol, otvorenim plamenom izazvala požar

U Policijskoj postaji Drniš provedeno je kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom državljankom Kanade, osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
 
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno s 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, svi državljani Kanade, u ponedjeljak, 17. kolovoza, u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol, uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega je izgorjela suha trava i nisko raslinje na površini od 15 x 3 metra.

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Brzom intervencijom građana i vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara koji je u 17,54 sata potpuno ugašen od strane 4 djelatnika s 2 vozila DVD-a Promina i DVD-a Biskupija.
 
Nakon dovršenog istraživanja osumnjičena 28-godišnjakinja predana je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom na to da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja trenutno nedostupni policiji za njima je raspisana potraga.

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