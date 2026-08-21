Kanađani kod Knina izazvali požar. Ženu uhitili, policija traga za dvojicom muškaraca

U Policijskoj postaji Drniš provedeno je kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom državljankom Kanade, osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.



Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno s 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, svi državljani Kanade, u ponedjeljak, 17. kolovoza, u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol, uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega je izgorjela suha trava i nisko raslinje na površini od 15 x 3 metra.





Brzom intervencijom građana i vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara koji je u 17,54 sata potpuno ugašen od strane 4 djelatnika s 2 vozila DVD-a Promina i DVD-a Biskupija.



Nakon dovršenog istraživanja osumnjičena 28-godišnjakinja predana je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom na to da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja trenutno nedostupni policiji za njima je raspisana potraga.