Obavijesti

News

Komentari 0
Munje zapalile Dalmaciju

Kanaderi spasili kuće na Hvaru: U požarima izgorjelo 30 hektara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kanaderi spasili kuće na Hvaru: U požarima izgorjelo 30 hektara
Požar kod Šibenika uz kopnene snage gase i kanaderi | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U gašenju su sudjelovali svi otočki vatrogasci kojima se pridružilo i pet kanadera jer se vatra u jednom momentu približila kućama, no na kraju je sve obranjeno

Oko 30 hektara borove šume i niskog raslinja izgorjelo je u dvama požarima u Slatinama i Svetoj Nedjelji na otoku Hvaru koji su buknuli u nedjelju popodne, a već su istoga dana navečer i lokalizirani, doznaje se u splitkih vatrogasaca. Požar koji je buknuo u nedjelju popodne uslijed grmljavinskog nevremena na otvorenom prostoru kod Crkve Gospe od Prizidnice u Slatinama lokaliziran je istog dana navečer. Gasili su ga vatrogasci iz Marine, Slatina, Segeta, Vranjica i Trogira, njih više od 50, a na požar su bile upućene i snage sa operativnog područja Kaštela i Split.

Osim zemaljskih snaga u pomoć su im pristigla i dva kanadera. Izgorjelo je 20 hektara makije i niskog raslinja. Uzrok požara se još uvijek ne zna.

Požar otvorenog prostora u Svetoj Nedjelji na Hvaru je buknuo isto u nedjelju nešto poslije 18 sati.

GORJELO I U ŽUPI Požar iz Crne Gore prešao u Konavle, na terenu i 2 kanadera
Požar iz Crne Gore prešao u Konavle, na terenu i 2 kanadera

U gašenju su sudjelovali svi otočki vatrogasci kojima se pridružilo i pet kanadera jer se vatra u jednom momentu približila kućama, no na kraju je sve obranjeno. 

Već u 20.45 sati zapovjednik požarišta Nikola Škare javio je Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split kako je požar djelomično pod kontrolom, a na terenu se nalazilo 15 vozila i pedesetak vatrogasaca operativnog područja Hvar.

Opožarena površina iznosi deset hektara borove šume, a požar je lokaliziran jutros u 5 sati.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!
NEVRIJEME U ZAGREBU I OKOLICI

FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!

Iznad Zagreba su se nadvili crni oblaci u ponedjeljak oko 17 sati, a za opasnost od grmljavinskog nevremena u zagrebačkoj regiji još je u nedjelju upozoravao DHMZ. Padala je jaka tuča i kiša, koja još pada.
ZACRNILO SE NEBO Evo što je stiglo do Zagreba! Počela i tuča
NAGLO POGORŠANJE

ZACRNILO SE NEBO Evo što je stiglo do Zagreba! Počela i tuča

Na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura...
IGORE, ŠTO JE BILO? Za njega je danas 'bal vampira'. Prabaka i baka su mu spašavale Židove
SJEDI, JEDAN!

IGORE, ŠTO JE BILO? Za njega je danas 'bal vampira'. Prabaka i baka su mu spašavale Židove

Igor Peternel (nekoć SDP, danas DOMiNO) poručio je da će se njegova stranka zalagati da se 22. lipnja ukine kao državni praznik i uspostavi "praznik koji će koji bi išao za tim da se vrednuju komunističke žrtve"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026