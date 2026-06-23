Kanaderi spasili kuće na Hvaru: U požarima izgorjelo 30 hektara

Oko 30 hektara borove šume i niskog raslinja izgorjelo je u dvama požarima u Slatinama i Svetoj Nedjelji na otoku Hvaru koji su buknuli u nedjelju popodne, a već su istoga dana navečer i lokalizirani, doznaje se u splitkih vatrogasaca. Požar koji je buknuo u nedjelju popodne uslijed grmljavinskog nevremena na otvorenom prostoru kod Crkve Gospe od Prizidnice u Slatinama lokaliziran je istog dana navečer. Gasili su ga vatrogasci iz Marine, Slatina, Segeta, Vranjica i Trogira, njih više od 50, a na požar su bile upućene i snage sa operativnog područja Kaštela i Split.

Osim zemaljskih snaga u pomoć su im pristigla i dva kanadera. Izgorjelo je 20 hektara makije i niskog raslinja. Uzrok požara se još uvijek ne zna.

Požar otvorenog prostora u Svetoj Nedjelji na Hvaru je buknuo isto u nedjelju nešto poslije 18 sati.

U gašenju su sudjelovali svi otočki vatrogasci kojima se pridružilo i pet kanadera jer se vatra u jednom momentu približila kućama, no na kraju je sve obranjeno.

Već u 20.45 sati zapovjednik požarišta Nikola Škare javio je Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split kako je požar djelomično pod kontrolom, a na terenu se nalazilo 15 vozila i pedesetak vatrogasaca operativnog područja Hvar.

Opožarena površina iznosi deset hektara borove šume, a požar je lokaliziran jutros u 5 sati.