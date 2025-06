Kandidat SDP-a za varaždinskog župana izgubio za 96 glasova: 'Izdaja u našim redovima!'

HDZ-ov kandidat Anđelko Stričak ostaje na čelu Varaždinske županije i u naredne četiri godine. U drugom krugu izbora za župana tijesno je pobijedio protukandidata iz SDP-a, Brunu Istera. Prema službenim rezultatima, Stričak je osvojio 24.535 glasova, dok je Isteru pripalo 24.439, što je razlika od svega 96 glasova.

Komentirajući rezultate za HRT, Ister je istaknuo kako je ključno presudila slaba izlaznost i, kako je sam rekao, “izdaja u vlastitim redovima”.

- To je život. Tako to ide u životu. Presudile su nam slaba izlaznost i izdaja u našim vlastitim redovima - rekao je Ister, bez skrivanja razočaranja.

Na pitanje novinara da pojasni na što konkretno misli kada govori o izdaji, odgovorio je:

- Radi se o jednoj našoj općini u kojoj smo prošli puno slabije nego što smo očekivali i u kojoj je situacija trebala biti sasvim drugačija. Dogodilo se to što se dogodilo. Ali eto, to je naša stvar - dodao je.

Ister navodi i da je niska izlaznost, djelomično uzrokovana produženim vikendom, imala velik utjecaj na ishod izbora.

- S obzirom na to da se radi o stotinu glasova, to je u ovome slučaju presudno. Manja izlaznost također nije išla nama u prilog. Ljudi su spojili praznik s produženim vikendom. Mnogi su otišli na more i nisu se vratili. Bile su gužve i oni koji su se htjeli vratiti, nisu se mogli vratiti na vrijeme - istaknuo je.

- To su dva ključna razloga. Da samo jednog od njih nije bilo, mi bismo drugačije razgovarali - dodao je.

Na kraju je potvrdio da razmatra mogućnost podnošenja zahtjeva za ponovno prebrojavanje glasova.

- Mislim da ima osnove da se sve to zajedno prekontrolira, možda zbog političke higijene - zaključio je Ister, čestitavši pritom Stričaku na, kako je rekao, “jakom rezultatu”.