Glasalo je 70 posto članova: 'U kampanji se blatila stranka'

Najveći izazov novoga vodstva svakako će biti pomiriti sve suprotstavljene frakcije kako bi zajedno gurali za SDP, čiji je rejting u javnosti trenutačno u slobodnom padu

<p>Trećina članova SDP-a prvi put po modelu “jedan čovjek, jedan glas” imaju priliku, između pet kandidata za predsjednika, birati nasljednika <strong>Davora Bernardića</strong>, koji se povukao s čelnog mjesta u stranci nakon debakla na parlamentarnim izborima.</p><p>SDP-ovci s pravom glasa novo vodstvo stranke biraju na 286 izbornih mjesta u šest područnih jedinica, odnosno izbornih regija. Za čelno mjesto na Ibleru bore se<strong> Mirela Ahmetović</strong>, <strong>Peđa Grbin</strong>, <strong>Željko Kolar</strong>,<strong> Ranko Ostojić</strong> i<strong> Marino Percan</strong>. Prema prvim informacijama iz SDP-a, pravo izbora iskoristilo je oko 70 posto članova.</p><p>- Tri kandidata, Ostojić, Grbin i Kolar, kandidati su dva klana. Bez obzira na to tko od njih pobijedi, velika je opasnost nastavka klanovskih borbi u SDP-u. Oni su arhitekti desetogodišnjih neuspjeha stranke - rekla je stručnjakinja za političku komunikaciju, ali i bivša SDP-ovka <strong>Aleksandra Kolarić</strong>.</p><p>Procjene su da nitko od kandidata neće dobiti potrebnih 50 posto plus jedan glas, a procjene su da u drugi krug ulaze Grbin i Kolar.</p><p>- Sve drugo bilo bi iznenađenje. Grbin i Kolar su kandidati jedne od dvije verzije loše prošlosti, no iako su šanse za to male, kad bi u drugi krug ušla Ahmetović, time bi ostao otvoren prozor nade za SDP - navodi Kolarić. Posljednjih dana dobar dio SDP-ovaca upozoravao je da će na ovim izborima ključnu ulogu odigrati izborni inženjering i šalabahteri.</p><p>Osim novog predsjednika, SDP-ovci biraju 17 članova predsjedništva i 103 člana glavnog odbora. Pitanje je hoće li novi predsjednik u predsjedništvu imati sebi bliske ljude ili dobiti unutarstranačku oporbu, kao što je to slučaj bio s Davorom Bernardićem. Za mjesta u predsjedništvu bori se 48 članica i članova iz šest “izbornih jedinica”, dok se za mjesto u glavnom odboru bori oko 300 kandidata iz svih županija. Bez obzira na to koja će od frakcija unutar stranke pobijediti, pred novim vodstvom su brojni izazovi. U stranci su, osim što je u krizi, narušeni i međuljudski odnosi.</p><p>Najveći izazov novoga vodstva svakako će biti pomiriti sve suprotstavljene frakcije kako bi zajedno gurali za SDP, čiji je rejting u javnosti trenutačno u slobodnom padu. Prvi test s kojim će se suočiti novo vodstvo svakako će biti lokalni izbori u svibnju iduće godine. Najvažnije pitanje vodit će se oko kandidata za gradonačelnika Zagreba.</p><h2>Komadina: U kampanji se blatila stranka </h2><p><strong>Zlatko Komadina</strong>, v.d. predsjednik SDP-a poručio je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a557989/Komadina-za-N1-Nije-mi-se-svidjelo-sto-se-blatila-stranka-u-kampanji.html" target="_blank">N1 </a>da je na biračkim mjestima bilo manje nepravilnosti. </p><p>- Netko stavi u krivu kutiju, ne stavi pano, dođe netko tko ne može glasati na tom mjestu, ništa spektakularno - objasnio je Komadina. </p><p>Na pitanje ima li šalabahtera i na ovim izborima, Komadina kaže da to znaju samo oni koji su ih pisali i da on nije ni na jednom. </p><p>Komadina je istaknuo kako ne zna hoće li se novi šef stranke izabrati večeras, u prvom krugu. </p><p>- Teško je biti prorok hoće li biti drugoga kruga, pričekajmo 20.30. Svaka stranka je prošla svoje kalvarije i izbori su uvijek točka destabilizacije stranke i onda slijedi smirenje - kaže Komadina.</p><p>Čudno mu je da su se kandidati u kampanji bavili strankom, a ne sobom i programima.</p><p>- Nije mi se svidjelo što se blatila stranka u kampanji - odgovorio je na pitanje što misli o kampanji i kako se ona vodila.</p>