<p>Prema konačnim rezultatima koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, kandidat Naroda i pravde <strong>Abdulah Iljazović</strong> (25)<strong> </strong>osvojio je mandat u Skupštini distrikta Brčko. Inače, Ilijazović je poznat po izreci: ''Samo da se zna, kod mene je gram bio gram. Poštenje prije svega".</p><p>Iljazović je osvojio 801 glas ili 31,86 posto, te je tako postao najmlađi ikada izabrani zastupnik u Skupštini distrikta Brčko, prenosi <a href="https://www.bljesak.info/vijesti/politika/abdulah-iljazovic-poznat-po-izjavi-kod-mene-je-gram-bio-gram-osvojio-mandat/331828?fbclid=IwAR3UbVzsNrRaVHUGPcQpktY8jJCspUgiaT7C8glH38RK37EUaPbS29JBVkU" target="_blank">Bljesak.info</a>.</p><p>Kandidat Naroda i Pravde postao je poznat javnosti preko društvenimh mrežama, međutim, nije on pisao objave, već su drugi pisali o njemu. Na Facebook stranici "Raja s biroa" svanula je objava kako je Ilijazović prije tri godine bio optužen za trgovinu drogom. Što je i sam priznao. Prije nego što se bacio u političke vode, Abdulah je suvereno plivao s druge strane zakona sve dok ga nisu uhvatili.</p><p>Nabavljao je, vagao i preprodavao, sve dok on i njegov suradnik u rujnu 2017. nisu uhvaćeni i optuženi. Ali to je sada prošlost, kaže Abdulah i okreće se svijetlijoj budućnosti.</p><p>Iljazović je nedavno dao intervju za 24sata u kojem je govorio o svom političkom putu i svojoj prošlosti. Evo što nam je tada rekao.</p><h2>Kandidirao se da im je*e mater</h2><p>- Kandidirao sam se da im je*em mater - jezgrovito nam je objasnio svoju izbornu strategiju i dodao:</p><p>- Ovim lopovima što nas kradu. Znaš, u Bosni nije teško naći razlog da se kandidiraš, imaš ovdje puno toga što ti smeta. A sad je dobar tajming, i za mene i za stranku. U trendu je, raste - razjasnio nam je mladi političar. </p><p>Početkom studenog imao je svega tri mjeseca staža u politici, međutim ima viziju i plan.</p><p>- Ja sam se uvijek zamišljao u politici, ali sam htio biti u opoziciji, razumiješ? Da se borim protiv sistema, da budem drugačiji. Htio sam da ima nade i da se nešto u Bosni može raditi. Nada je umrla u ljudima, uništili su je - razlaže kandidat Naroda i Pravde. </p><p>Pitali smo ga da kako se našao u dilanju, ako se uvijek zamišljao u politici.</p><p>- A eto. Nisam imao para u to vrijeme i eto. Spontano je bilo, nije bilo planski. Kretao sam se u takvom društvu. Osuđen sam na četiri mjeseca, platio sam sve, bilo mi je prvo djelo i nisu mi radili velike probleme - objasnio je bivši diler, a sadašnji političar.</p><h2>'Kod mene je gram uvijek bio gram'</h2><p>Priznao je kako je dilao "samo" marihuanu.</p><p>- Samo trava. Pristupačna je većini, mlađa raja je kontala. Nije to dugo trajalo, to dilanje. Tri i pol mjeseca. Neću se hvaliti s tim - ispričao je Abdulah i dodatno pojasnio istinitost citatat da je "gram kod njega gram".</p><p>- Jest. Gram je kod mene uvijek bio gram. To ti je sto posto, možeš provjeriti u Brčkom - rekao je Iljazović.</p><p>Taj je dio života sada iza njega. </p><p>- Meni ne treba u životu nikakva pozicija. Samo želim proći u skupštinu i raditi drukčije. Kod nas se ne radi drukčije. Imam obiteljsku firmu u kojoj je 300 radnika, ne idem u ovo zbog novca. Nisam nikome dužan. Politika mi još nije ništa dobroga donijela, a ja želim donijeti dobro drugima - velikodušno kazuje Abdulah i dodaje da je došlo vrijeme za nove ljude koji žele raditi nešto za druge, a ne za sebe. </p><p> </p>