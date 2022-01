Issei Sagawa priznao je francuskoj policiji 1981. godine kako je ubio kolegicu s fakulteta.

- Ubio sam je da je mogu pojesti - priznao im je tada. Ispričao je kako mu je najdraža priča u djetinjstvu bila 'Ivica i Marica'. Kada je postao stariji, fantazije o kanibalizmu su postale ujedno i seksualne. Fantazirao je o susretu s Grace Kelly.

Sa svojih 23 godine provalio je u stan u Tokiju u kojem je živjela mlada djevojka iz Njemačke. Nosio je masku. Prije nego što ju je napao, ona se uspjela probuditi i savladati ga. Policiji je tada ispričao kako ju je htio seksualno napastovati, a njegov bogati otac platio je djevojci da odbaci tužbe protiv njega.

Stravičan zločin u Parizu

Sagawa se 1977. preselio u Pariz kako bi studirao jezike i književnost. Imao je tada 28 godina. Upoznao je i sprijateljio se s Renee, djevojkom iz Nizozemske koja ga je često posjećivala i davala mu instrukcije iz njemačkog jezika.

No, 11. lipnja 1981., dok je bila u njegovom stanu na večeri, Sagawa ju je upucao u vrat.

- Razmišljao sam da nazovem hitnu pomoć, no onda sam pomislio: "Čekaj, nemoj biti glup. Maštaš o ovome godinama, i sada se to zaista događa!" - ispričao je policiji, prenosi Mirror.

Spolno je općio s tijelom mrtve djevojke, nakon čega je pojeo nekoliko dijelova njenog tijela. Radio je to iduća dva dana, a zatim odlučio riješiti se tijela. Ono što je ostalo stavio je u dva kofera i pozvao taksi. Kofere je ostavio u jednom parku. Dvoje prolaznika je nakon nekog vremena primijetilo da iz kofera curi krv i pozvali su policiju.

Na psihijatrijskom odjelu napisao jeziv roman

Nije dugo trebalo da povežu Sagawu s ubojstvom. U istrazi im je pomogao i taksist. U pretresu stana pronašli su ostatke tijela, kao i osobnu iskaznicu nesretne djevojke. Uhitili su ga, a iduće dvije godine bio je na psihijatrijskom promatranju.

U sve se ponovno upleo njegov bogati otac koji je angažirao najbolje odvjetnike da mu pomognu. Cilj im je bio da ga proglase neuračunljivim i da se tužbe zbog toga odbace. Iduće četiri godine Sagawa je proveo u najstrože čuvanom odjelu psihijatrijske bolnice, a dok je bio tamo je napisao i ilustrirao roman, priču o čovjeku koji siluje ženu, spolno opći s njezinim tijelom, a zatim ju pojede.

Nakon slobode - slava

Nakon nekog vremena je deportiran natrag u Japan na psihijatrijsku evaluaciju. Tamo su utvrdili da ima poremećaj osobnosti, no da je mogao biti pred sudom odgovoran za zločin koji je počinio. No, francuske vlasti nisu se htjele uplitati u to i Sagawa je postao slobodan čovjek 1986.

Postao je slavna osoba u Japanu, a čak je glumio i u porno filmu u kojem je glumio da jede ženu. Napisao je nešto manje od 20 knjiga i imao tjednu kolumnu u jednom japanskom časopisu. Bio je na nekoliko emisija o kuhanju, pisao recenzije za restorane i prodavao slike.

Sagawa danas ima 72 godine, promijenio je ime i živi u Tokiju. Za njega se brine njegov mlađi brat, a prije nekoliko godina imao je i moždani udar.