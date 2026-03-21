Kao beba dobio teške opekline, treba novac za operaciju: 'Samo želim izgledati kao druga djeca'

Imam još nos sa šesnaest godina da mi se popravi ovdje gore. Onda imam još lice da mi naprave pa obrve, pokazuje nam svom licu Kristijan Jandričić (15) iz Donjih Andrijevaca kraj Slavonskog Broda. Još kao beba zadobio je teške opekline po cijelom tijelu u požaru obiteljske kuće. Najviše je opeklina zadobio po glavi i rukama. Dok nije znao za sebe započeo je svoju životnu borbu. Zbog raznih okolnosti je i s osam godina smješten u udomiteljsku obitelj.

Danas nosi ožiljke svih tih teških ozljeda. Prošao je nekoliko operacija, a čekaju ga još neke kako bi vratio normalan izgled. U tome su mu odlučili pomoći ljudi velikog srca iz Slavonskog Broda. Naime, Slavonsko-brodska televizija svake godine organizira darovnu akciju "Dan palačinki", a ovogodišnja manifestacija posvećena je upravo Kristijanu. Njega će operirati u Zagrebu, a potrebno je pokriti troškove operacije, smještaja i liječenja.

Slavonski Brod: Tradicionalna darovna akcija 'Dan palačinki', za pomoć Kristijanu Jandričiću | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Pred Kristijanom su još dvije zahtjevne i skupe operacije. Najveća prepreka su trenutno obrve. Nažalost, HZZO ne pokriva troškove estetske rekonstrukcije, presađivanja obrva, a cijena zahvata iznosi oko 4000 eura. Govorili su nam da ih nacrtamo, ali on je mladić. Želimo mu trajno rješenje - ispričala nam je udomiteljica Mara Anđelić.

Kristijan je oduševljeno promatrao koliko se ljudi skupilo na Gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu. Sav prihod od prodanih palačinki išao je za pomoć Kristijanu. Mnogi su i bez palačinka dolazili dati novac. Kristijan nam je kratko ispričao o svom teškom djetinjstvu.

- Hvala Bogu, sada je mnogo bolje nego li je bilo prije dosadašnjih operacija. Nisam imao nosa, prsta na rukama. Druga djeca su se skrivala, bježala od mene. Moj izgled ih je plašio. Još se stidim zbog svog izgleda. Hvala svima koji mi mogu pružiti koliko god mogu za moje operacije. Mnogo bi mi značilo da se proljepšam, da izgledam kao i druga djeca i da se više ne moram skrivati - kaže nam ovaj skromni dječak.

Njegova udomiteljica vjeruje u dobre ljude iz Slavonskog Broda i cijele Hrvatske da će pomoći Kristijanu.

– Vjerujem da se nakon operacija koje ga još čekaju i oporavka više se neće morati skrivati iza zavjesa od drugih ljudi. Kada bi nam u kuću dolazilo neko dijete koje ga nije prije vidjelo, on bi me zamolio da s tim djetetom popričam i da mu kažem da u kući imamo jednog dječaka koji je drugačiji od njega, da ga se ne mora plašiti. On je predivan dječak, kojemu je trenutno jedini san da mu se promjeni izgled – rekla je Mara. Dodala je što je dječak već prošao od operacija.

- Iza njega je niz plastičnih operacija. Još 2020. smo išli na operaciju prstiju i, u međuvremenu dok su prsti zarastaki, išli smo vidjeti za nos kako će riješiti. Uzgojili su mu i kožu u balonu na čelu. Ona se trebala svaki treći dan puniti jednom tekućinom da bi se koža obnavljala i da bi se mogla staviti na nos. To je trajalo tri tjedna. Potom je uslijedilo i formiranje obje usne kako bi mogao normalno jesti - zaključila je.

Kristijan trenutno pohađa osmi razred osnovne škole.

- Ako Bog da i sve bude u redu, želio bih nakon osnovne škole upisati se na zanat i to za keramičara. Kada steknem iskustvo u tom poslu, možda jednog dana otvorim svoj obrt, pa i ja da budem u mogućnosti nekome pomoći tko je u potrebi - kaže Kristijan i još jednom se zahvaljuje od srca svima koji će mu pomoći.

- Tko god da mi priušti koliko može novaca za moje operacije, hvala mu puno i mnogo bi mi značilo da se proljepšam, da izgledam bar koliko toliko kao druga djeca - zahvalio se Kristijan.

Želite li pomoći Kristijanu, to možete napraviti donacijom na njegov račun otvoren u PBZ-u, IBAN: HR78 23400093 2380 63689, SWIFT CODE: PBZGHR2X