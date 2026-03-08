Marin (48) treba vašu pomoć: Srce mu je pred otkazivanjem

Akcija je pokrenula mnogo srca da pomognu spasiti moje srce. Tako svoju priču započinje Marin Veldić (48), suprug, otac i čovjek kojeg mnogi opisuju po njegovu osmijehu, pozitivnom stavu i zaraznoj energiji. Marin je osoba koja voli ljude, prirodu i glazbu, jednostavno voli život. No danas njegovo srce više ne može pratiti njegov duh.

Marin je rođen s vrlo rijetkom i teškom srčanom manom. Njegov je život 2007. godine spašen operacijom u Cleveland Clinic, zahvatom koji mu je omogućio gotovo dva desetljeća aktivnog života. To vrijeme iskoristio je za obitelj, prijatelje i zajednicu. Marin i njegova supruga Nataša rade u gradskom vrtiću, gdje su godinama posvećeni radu s djecom.

Nažalost, Marinovo srce danas je u puno težem stanju nego prije i potrebna mu je izuzetno kompleksna višestruka reoperacija. Njegovo stanje je vrlo specifično i visokorizično pa je, nakon dugotrajne potrage, najbolja i najsigurnija opcija pronađena u inozemstvu.

- U Hrvatskoj još nije izvedena reoperacija mog sindroma na odraslom pacijentu, pogotovo s mojim komorbiditetom. Slučajevi poput mojeg uspješno se liječe u inozemnim centrima s velikim volumenom pacijenata. Odlučili smo se za reoperaciju u inozemstvu isključivo zbog liječenja koje je sigurnije za moje zdravlje i život.

Kampanja koju je za moje liječenje pokrenula moja voljena supruga Nataša nešto je posebno jer je pokrenula mnoga srca da pomognu spasiti moje - rekao nam je Marin Veldić. Liječenje koje ga očekuje uključuje reimplantaciju lijeve koronarne arterije, popravak mitralnog zaliska i ugradnju mehaničke cirkulacijske potpore srcu. Nakon operacije slijedi oporavak uz bolničko liječenje te rehabilitaciju koja bi mogla trajati od jednog do tri mjeseca.

U troškove su uključeni i prijevoz zrakoplovom te smještaj za Marina i njegovu suprugu. Procijenjeni troškovi liječenja prelaze 500.000 eura, a obitelj ih mora snositi sama jer zahvat ne pokriva zdravstveni sustav. Zbog toga su pokrenuli kampanju i mole ljude da postanu dio Marinova tima, donacijom ili dijeljenjem priče. Cilj od pola milijuna eura čini se nedostižan za jednu obitelj, ali uz tisuće malih donacija mogao bi postati ostvariv. Broj računa za donacije je HR1723600003119885366.