Kao nekad u djutićima: Ima tu svega, a cijene su niže za 50%

Koliko je svijeća u čaši? Pet kuna? I miriši? Daj odmah deset komada!

Reakcija je to jednog kupca koji je posjetio jedan od dva dućana koji su se u posljednjih 15-ak dana otvorili u Hrvatskoj te svoje cijene srušili i na više od 50 posto.

U Županji se otvorio Travel Free dućan, koji konceptom podsjeća na duty free dućane u zračnim lukama. Riječ je zapravo o trgovini koja “hvata” kupce u tranzitu između Hrvatske i BiH, a u susjednoj zemlji može se dobiti i povrat poreza ako se potroši više od 94 eura. Pronjuškali smo cijene - Milka čokolada od 270 grama za našeg posjeta bila je 16,90 kuna.

Jeftiniji parfemi, kreme...

U drugim dućanima u prosjeku je 29,90 kuna. Parfem Kenzo Flower od 30 mililitara bio je 229,90 kuna, drugdje oko 265 kuna. Već ranije otvorili su takve trgovine u Imotskom, Dubrovniku i kraj Nove Gradiške.

Kažu, najviše se prodaju parfemi. Cijene su im općenito niže od 20 do 40 posto nego drugdje. Hit su im i Toffifee u netipičnom pakiranju od 48 komada, kojih inače nema na našem tržištu.

Kažu, možda je najveća razlika u cijeni alkoholnih pića.

A u Zagrebu se otvorio prvi outlet kozmetike u Hrvatskoj. U trgovini u Sesvetama šminka se nudi već po pet kuna, čarape raznih modela i veličina od 10 kuna, a ima i jeftinijih hladnjaka.

Na dan otvorenja “planule” su kutije s raskošnim Lego kockama koje su bile 800, a prodavali su ih za 100 kuna.

I susjedi navraćaju

No u petak su se tijekom našeg posjeta najbolje prodavali, zapravo, hladnjaci.

Do 13 sati već su ih 13 prodali. Najviše imaju hladnjake Candy, ali bilo je i štednjaka, ploča za kuhanje... Poneki su imali udubljenja na vratima, a cijene su im bile niže i zbog ogrebotina te drugih manjih oštećenja.

- Već neko vrijeme gledam hladnjake, i u trgovinama je hladnjak Candy visine 143 centimetra oko 2000 kuna. Ovdje sam našao više takvih hladnjaka za oko 1400 kuna, a viši su od onih koje sam gledao u drugim trgovinama - rekao je Željko (35) iz Zagreba.

Sam dućan je na tri kata.

Dva su rezervirana za igračke i kozmetiku. Revlonovi ruževi u olovci bili su deset kuna, paket pelena za plažu od 27 komada bio je 30 kuna, Autan sprej protiv komaraca (25 ml) bio je deset kuna, kao i Gillete pjena za brijanje (100 ml). Radi se zapravo o robi koja se inače nalazi na policama DM-a i Müllera.

- Proizvodi su se prodavali u Njemačkoj, ali tamo se vrlo brzo mijenja ponuda pa velike količine ne uspiju prodati. To je upravo ta roba koja je došla k nama. Nije to roba pred istekom roka trajanja, nego jednostavno ona koja se nije prodala u Njemačkoj - rekla je Nives Polovina Barun iz odnosa s javnošću trgovine.

Tijekom naše mini inspekcije primijetili smo da na deklaracijama piše da je riječ o “promotivnim artiklima”. Deklaracije su bile poprilično siromašne - samo su istaknuli datum proizvodnje i rok trajanja, tko je proizvođač i uvoznik.

- Jako me smeta što nema prijevoda deklaracije na hrvatskom kako bih mogla vidjeti kako se nešto koristi i kakav je to zapravo proizvod. Evo, Syossov proizvod, ali ne znam je li to šampon za suho pranje, običan šampon ili je to pjena za kosu. Žao mi je, ali ja ne znam njemački, htjela bih to pročitati na hrvatskom - rekla je to Katarina (42) koja je o trgovini doznala iz novina.

Također, trgovina je bila u popriličnom neredu, neorganizirana, čak su pojedini proizvodi bili nabacani u kutije po kojima se “prebire”. Iz trgovine kažu da se još uhodavaju i da će se stanje popraviti.

U samoj trgovini najavljuju da će uskoro otvoriti još jedan dućan u Tkalčićevoj ulici, u središtu Zagreba.

Ako bude zanimanja za Jadran, davat će mogućnost otvaranja franšize.

