Kao u 'Nemogućoj misiji': Darko K. (64) maskirao se silikonskom maskom da bi pribavio milijune

Domišljatost i upornost višestruko osuđivanog Darka K. (64), koju je pokazao u pokušaju da se domogne skoro milijun i pol eura, podsjeća na holivudski serijal 'Nemoguća misija'. Zagrebački Općinski sud ga je zbog svega osudio na dvije godine i dva mjeseca bezuvjetnog zatvora.

Prema optužnici, Darka terete da je u travnju 2019. godine na točno neutvrđen način došao do osobnih podataka i fotografije oštećenog D.H., a zatim pribavio silikonsku masku i leće za oči kako bi izgledao približno isto kao D.H. Tako maskiran došao je 22. travnja 2019. u II. policijsku postaju Zagreb gdje je, lažno se predstavljajući dežurnom policajcu kao D.H., na zapisnik o prijavi nestanka predmeta prijavio gubitak osobne iskaznice, putovnice i vozačke dozvole, sve na ime žrtve.

Policajac je, ništa ne sumnjajući, izdao potvrdu o prijavljenom događaju, a s tom je potvrdom Darko K. dan poslije, ponovno sa silikonskom maskom na licu i lećama u očima, došao u PU Zagrebačku gdje je popunio zahtjev za izdavanje osobne iskaznice i putovnice na ime D.H. u žurnom postupku i predao ih službenicima na šalteru. Oni nisu imali razloga posumnjati da čovjek koji im predaje zahtjev nije D.H., stoga su zahtjeve predali u žurnu proceduru. Nakon dva dana Darko K. je, ponovno maskiran, došao u policiju i preuzeo putovnicu.

Nekoliko sati poslije, zamaskiran u D.H.-a, dolazi u poslovnicu Zagrebačke banke te se na šalteru lažno predstavlja kao D.H. i traži od službenice banke da mu s računa isplati milijun i 250.000 eura te milijun kuna. Zatim, na zahtjev službenice, predaje putovnicu. Službenica je potom nazvala osobnu bankaricu ''pravog'' D.H.-a koja joj je preko telefona rekla da to nikako ne može biti njezin klijent. Shvativši o čemu je riječ, pozvala je policiju koja je uhitila Darka K.

Darko K. je inače tijekom suđenja priznao krivnju.

- Već sam duže vrijeme u teškoj materijalnoj situaciji, zdravlje mi je loše, a kako imam 64 godine uspaničio sam se zbog svoje starosti i to je razlog zašto sam počinio ovo kazneno djelo. Nisam htio počiniti takvo djelo, već manjih razmjera. Cilj mi je bio osigurati mirnu starost. Radio sam do 90-ih godina, a onda sam dobio otkaz. Priznajem da sam počinio to djelo, a pokušao sam podignuti 18.000 -19.000 kuna. Meni bi bilo dovoljno 50.000 kuna. Htio sam to djelo počiniti u manjem opsegu, no bio sam prisiljen na ovo, a ne želim reći tko me prisilio jer se bojim za život sebe i svog sina - branio se.

Do ove presude, Darko K. je bio pravomoćno osuđen na više od tri i pol godine zatvora sedam puta u posljednjih šest godina, od čega jedanput zbog počinjenja kaznenog dijela prijevare u sklopu zločinačkog udruženja, a sve to mu je uzeto kao otegotna okolnost. Kao olakotna okolnost uzeto mu je priznanje koje je sud ocijenio iskrenim, a time je pomogao ubrzanju i ekonomičnosti postupka.

- Prvenstveno treba naglasiti sam način počinjenja kaznenih djela te uloženu kriminalnu volju za njihovim počinjenjem. Da navedeno nije samo slovo na papiru, treba uzeti u obzir i same organizacijske vještine koje su uložene u ovaj do u detalje isplanirani način počinjenja kaznenih djela. Optuženi je uložio znatan trud, i to u pogledu neovlaštene nabave osobnih dokumenata oštećenog, do kojih je došao na sudu nepoznat način. Zatim pribavljanje silikonske maske kako bi uspio u svom naumu da pribavi znatnu materijalnu korist i poduzimanje svih radnji u realizaciji svoje namjere- obrazložila je sutkinja Martina Pamić.

- Sud smatra da su predmetna kaznena djela počinjena iz niskih pobuda, a to upravo proizlazi i iz obrane optuženika, koji je naveo da se želio osigurati za svoju starost i da je imao namjeru da stekne puno manju zaradu od one koja je opisana. Ovako minuciozan način stjecanja prihoda ne govori u prilog navedenom jer je optuženi pokušao pribaviti milijun kuna i preko milijun eura, na štetu oštećenog, pa to nikako ne može opravdati činjenica da se, iako nezakonito, želio osigurati za starost...Ovakvo postupanje optuženika svakako zaslužuje bezuvjetnu kaznu zatvora, jer kao što je prethodno navedeno, nikakva briga za sebe i svoju starost na štetu druge osobe ne može biti opravdanje za počinjenje kaznenog djela, osobito što se radi o osobi koja je već itekako zrele životne dobi da bi mu se ovakvo postupanje moglo promatrati kao "izolirani slučaj" ili "eksces u životu"- navodi se u obrazloženju optužnice.