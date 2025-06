Kaos jer nemaju 'šlepu' za avione: 'Ostavili su nas na hladnom da čekamo...'

Trebali smo letjeti u nedjelju u 21.50 s Mallorce. Na vijestima smo vidjeli u 15 sati nezgodu koju je imao avion pri slijetanju. Očekivali smo da će do našeg polaska biti sve OK. Kad je došlo vrijeme ukrcavanja, rekli su da ćemo poletjeti za 20 minuta. Čekali smo sat vremena. Neslužbeno su nam rekli da će se zagrebački aerodrom otvoriti u ponoć, ali da ne znaju gdje će sletjeti, možda i u Maribor. U jednom trenutku su nam rekli: 'Možete izaći odmah iz aviona ako netko želi, a u 0.30 sati su rekli da je otkazan let. Još su nam rekli da se ne brinemo jer će aviokompanija Ryanair sve pokriti i zbrinuti nas. Na aerodromu je s našim putnicima nastao kaos, svi su se derali na sve, oni sa šaltera i putnici. Rekli su nam da si preko aplikacije prebacimo let, a aplikacija nije radila, rekao nam je čitatelj koji je zapeo na aerodromu u Španjolskoj zbog zatvaranja Međunarodne zračne luke "Dr. Franjo Tuđman". Oko 3.30 sati sami su se organizirali za put u Munchen, pa za Zagreb.

- Karta za München nas je stajala 450 eura i još toliko za Zagreb. Potrošili smo 1000 eura dodatno zbog zatvaranja aerodroma. Imali smo baš krasno putovanje - dodao je čitatelj.

Kaže kako su neki naši ljudi ostali u Malagi i prespavali na aerodromu.

Izletio na travu

Međunarodna zračna luka "Dr. Franjo Tuđman" bila je zatvorena čak 510 minuta - od nedjelje u 15.21 do ponedjeljka u 00.51 sat.

Zračna luka bila je "paralizirana" zbog prokliznuća zrakoplova Air Panonia, tipa Cessna 525, oznake 9A-JIM, koji je završio na travnatoj površini uz rub uzletno-sletne staze.

- Avion nije imao putnika, a članovi posade nisu ozlijeđeni. Nije bila proglašena pripravnost za izvanredne situacije. Najprije smo morali obaviti očevid i istragu, a tek onda krenuti u izvlačenje zrakoplova. S obzirom na to da se oštećeni zrakoplov zaustavio na zemljanom terenu uz rub uzletno-sletne staze, procedura izvlačenja bila je kompleksna te je zahtijevala upotrebu specijalne opreme i dodatno vrijeme, kako ne bi došlo do dodatnog oštećenja zrakoplova - objasnili su iz zračne luke.

Tijekom zatvaranja zračne luke otkazano je ukupno 59 letova, od čega 28 odlaznih i 31 dolazni.

- Promet je od jutra normaliziran, a sigurnost putnika i zaposlenika naš je apsolutni prioritet. Žao nam je zbog neugodnosti koju su putnici pretrpjeli - dodali su iz zračne luke.

Pukla guma

Krešimir Vlašić, direktor letačkih operacija u tvrtki Air Pannonija, naglasio je za SiB.hr da se protokol mora poštovati, no isto tako je istaknuo da zagrebačka zračna luka ne posjeduje opremu za uklanjanje zrakoplova s piste. Stoga su iz tvrtke Air Pannonia potrebnu vlastitu opremu poslali kombijem u Zagreb.

- Mi smo im dali privatnu opremu kako bi izvukli avion s piste. Guma je pukla i avion nije bilo moguće vući po pisti, a Zagreb nema takvu opremu. Štoviše, zvali su i Civilnu zaštitu, koja također nije raspolagala potrebnom opremom - rekao je Vlašić za SiB.hr.

Dodao je kako nije u redu da se krivica zbog kašnjenja letova svaljuje na ovu osječku tvrtku. Ističe da bi situacija bila riješena puno prije da je ondje bila na raspolaganju oprema nužna za uklanjanje zrakoplova s piste u ovakvoj situaciji.

Voditeljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić potvrdila je da je u tijeku očevid zbog oštećenja stajnog trapa zrakoplova.

- Istražitelji su na terenu. Nema ozlijeđenih, ali je nastala materijalna šteta - rekla je Vukić.

Istraga traje

Putnici su, pak, ljuti zbog višesatnog čekanja.

- Čekali smo ljude iz Osijeka, mame s bebama, starce. Svi u kratkoj robi smrzavali su se vani satima - ispričali su čitatelji.

Iz zračne luke zahvalili su Javnoj vatrogasnoj postrojbi Velike Gorice na asistenciji i istaknuli da su u ovakvim situacijama postupali prema propisanoj proceduri kako bi se osiguralo da nema dodatnog oštećenja zrakoplova.

Voditeljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić rekla je da je Agencija u nedjelju od MUP-a zaprimila dojavu o ozbiljnoj nezgodi. Dodala je da će rezultat očevida biti objavljen na internet-stranicama Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istaknula je i da u nesreći nije bilo ozlijeđenih, ali da je nastala materijalna šteta. Nije željela odgovoriti na pitanje zašto zagrebačka zračna luka nema opremu za micanje oštećenih zrakoplova.