Kaos na A1 kod Karlovca: Tri auta se sudarila. Na teren su izašli policija i Hitna pomoć!

Na autocesti A1 kod Karlovca došlo je do prometne nesreće na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba. Sudarila su se tri automobila, a vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na terenu su hitna pomoć i policija, potvrdila nam je karlovačka policija.

Na Facebook stranici Teretnjaci.ba pojavila se fotografija koja navodno prikazuje nesreću...

- Prometna nesreća na autocesti A1 na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 40 km/h - piše HAK.

Iz HAK-a upozoravaju i na smanjenu vidljivost na autocestama u unutrašnjosti i pozivaju na oprez.

- Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila - piše HAK.