VOZIO JE TERETNJAK

Kaos na A3: Vozač (40) iz BiH izazvao lančani sudar kod Rugvice. Petero ih je u bolnici

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

U prometnoj su nesreći teško ozlijeđeni putnici (22, 20) iz Peugeota, a vozač (38) i putnik (33) lakše su ozlijeđeni, kao i putnica iz Volkswagena

U prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovali teretnjak i tri auta na A3 kod Rugvice pet je osoba ozlijeđeno, a skrivio ju je državljanin BiH (40) koji je vozio teretnjak slovenskih registracija. Vozio je desnom trakom u smjeru zapada. Ispred njega se nalazila zaustavljena kolona vozila, a nije prilagodio brzinu stanju na cesti, piše zagrebačka policija.

Tada je 40-godišnjak prednjim dijelom teretnjaka naletio na stražnji dio Peugeota zagrebačkih registracija, koji je bio zaustavljen u spomenutoj koloni. Vozio ga je muškarac (38). Peugeot je odbačen, a pri tome je naletio na stražnji dio Volkswagena zagrebačkih registracija, vozača (79). 

Peugeot je dalje naletio na metalnu ogradu gdje se i zaustavio, a Volkswagen je odbačen unaprijed. Na Volkswagena je naletio auto slovenskih registracija, koji je potom udario i u metalnu ogradu.

U prometnoj su nesreći teško ozlijeđeni putnici (22, 20) iz Peugeota, a vozač (38) i putnik (33) lakše su ozlijeđeni, kao i putnica iz Volkswagena. Svima su liječničku pomoć pružili u zagrebačkim bolnicama.

Kako su nam jučer javili čitatelji, kod mjesta nesreća bila se stvorila velika kolona, a intervenirao je i helikopter.

