PUCNJAVA U NOVOM ZAGREBU

Leona Lučića terete za pokušaj ubojstva, analiziraju snimke i rade pretrese. Tražit će istražni

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
23
Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Tijekom današnjeg dana bit će ispitan u ŽDO Velika Gorica, nakon što se naprave dvije pretrage za koje su nalozi izdani. Policija uzima i snimke nadzornih kamera koje su zabilježile njihov obračun i pucnjavu.

Nakon pucnjave do koje je došlo u srijedu ujutro u Novom Zagrebu, uhićen je Leon Lučić, bivši inspektor i glumac iz serije Krim Tim 2, ali i optuženik zbog iznude. Kako se doznaje, njega se tereti za pokušaj ubojstva prijatelja Denisa Mustafčića.

Pogledajte video: Ekskluzivna snimka pucnjave

Pokretanje videa...

Trenutak pucnjave u Središću 00:42
Trenutak pucnjave u Središću | Video: čitatelj/24sata

S obzirom na to za što ga se tereti, za očekivati je da će županijsko državno odvjetništvo tražiti istražni zatvor.

Kako se vidi na snimkama bilo je verbalnog sukoba, nakon toga pucnjava, te je Lučić mirno odšetao u zgradu i sakrio se u stanu.  Osim hitne pomoći, na teren su u tri minute nakon dojave, potvrdio je ministar Davor Božinović stigli i policajci. Uslijedila je filmska akcija uhićenja. Na terenu se ubrzo pojavila specijalna, interventna, temeljna i kriminalistička policija. Ranjeni Mustafčić je izvan životne opasnosti, a Hitna ga je prevezla na Rebro. Kako se doznaje, oni su bivši prijatelji, a radi se o zaštitaru koji je radio u klubovima i za nogometaše.

Lučićevi susjedi u Ulici Ede Murtića ulici nasuprot Muzeja suvremene i dalje su u šoku. 

- Viđali smo njih dvojicu zajedno, ali tko zna kakvi su tu problemi - prokomentirao je jedan od susjeda. Ranije smo objavili i kako je Lučić nekoliko desetaka minuta prije pucnjave bio u lokalnom kafiću. 

- Leon je sjedio u lokalnom kafiću. Bio je normalan, šutio je kao i inače - govori nam jedan od susjeda iz kvarta.

