Kaos na Jadranu: Bura stvorila vrtlog koji diže sve pred sobom

Bura pod južnim Velebitom je u drugom dijelu noći sa srijede na četvrtak puhala preko 160 kilometara na sat, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Takvi udari bure mogu biti razorni - kroz dan je srušila rasvjetni stup i iskrivila nekoliko semafora u Splitu te oštetila nekoliko krovova u Posedarju i počupala stabala maslina.

'Prašinske vijavice' kraj Splita

- Kad smo pogledali kroz prozor vidjeli smo da se na moru počeo dizati kao nekakav krug i nešto zeleno oko njega. Inače i bura je jako puhala. Svi smo se iz kuće iznenadili kad smo to vidjeli jer eto živim ovdje već 24 godine i prvi put sam doživjela ovako nešto - prepričala nam je čitateljica koja je oko 14.30 sati uslikala ovaj prizor u Stobreču kod Splita.

Radi se o prašinskim vijavicama. One zbog jakog vjetra dižu prašinu i sve što im se nađe na putu. To je vjetar koji rotira, može se dogoditi i na samoj morskoj površini i na samoj obali. Kada jak vjetar na obali puše toliko jako, stvore se pješčani vrtlozi koji se nazivaju vještice, objasnila nam je ovu prirodnu pojavu meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar.

'Malo je nedostajalo da imamo uragan'

Mazzocco Drvar je na svom Facebook profilu komentirala jaku, orkansku buru koja od srijede puše na Jadranu.

- U ovoj situaciji zanimljivija je činjenica da je srednja brzina vjetra noćas dosegnula 32 m/s, odnosno 115 km/h. To je zaista iznimno rijetko, da ne kažem zanimljivo. Bura je po svojoj naravi mahovita i opasna je upravo zbog udara koji su u pravilu dva do dva i pol puta jači od konstante. Međutim, kad vjetar konstantno ima orkansku snagu, on razara - napisala je.

Jaka bura koja od sinoć puše u priobalju izazvala je velike probleme u Splitu. Njeni naleti jutros su srušili rasvjetni stup u Ulici Domovinskog rata. Osim toga, stradali su i neki semafori. Jutros oko osam sati udari bure na Marjanu bili su do 89 kilometara na sat.

- Za ilustraciju, to je samo za nijansu, za pišljivi metar po sekundi ili malo manje od 4 kilometra na sat, slabije od prve kategorije Saffir-Simpsonove uraganske skale. Malo je, dakle, nedostajalo, da imamo uragan u zadarskom zaleđu - komentirala je Mazzocco Drvar.

Centar 112 Split: 'Najgore je bilo ujutro'

Bura je u četvrtak ujutro napravila pravi dar-mar po Splitu i okolici. Padala su stabla, kontejneri jurili ulicama, rušili se semafori.

Najgore je bilo u jutarnjim satima, kad je Centar 112 zaprimio nekoliko desetaka poziva.

- Najviše poziva bilo je od 6 do 9 sati, a građani su javljali da ima porušenog drveća, da lete drvene konstrukcije, nadstrešnice od trstike. Najviše ljudi zvalo je iz samog Splita, ali bilo je i poziva i iz zagore, najviše zbog drvenih električnih stupova koji su padali, rekli su nam iz centra 112.

Interventne ekipe na terenu su od ranog jutra, a popodne je bura ipak oslabila i stanje se stabiliziralo.

Za Dalmaciju je i dalje na snazi crveno meteo upozorenje. Izuzetno opasno vrijeme bit će na i Kvarneru te Velebitskom kanalu, javlja DHMZ.

Isto crveno upozorenje ostaje i za petak, no odnosit će se samo na Dalmaciju, dok je za ostatak primorja objavljen narančasti meteoalarm.

U Posedarju šteta oko 300 tisuća kuna?

Bura je odnijela kupe sa krovova čak pet kuća u Posedarju. Refuli bure probudili su mještane tih kuća oko 5 sati ujutro u noći na četvrtak u istočnom dijelu mjesta. U blizini su riva i ambulanta, ali i masline, plastenici, automobili...

- Zna se dogoditi da bura puše u Zadru, a kod nas ništa, ali ovaj put nas je dobro pogodilo. Imali smo i dosad štete, bilo je polomljenih maslina, ali ovako ne pamtim da su udari bili jaki, kaže Ivica Klanac, načelnik Općine Posedarje.

Kupe su u padu s krova jedne obiteljske kuće znatno oštetile jedan osobni automobil. Jednom Posedarcu dva plastenika u kojima je bilo zasađeno povrće bura je odnijela, a oštetila je i reflektore na obližnjem nogometnom igralištu. Nekoliko maslina je polomljeno, a nekoliko iščupano iz zemlje sa cijelim korijenjem. Srećom, nitko od mještana nije ozlijeđen.

Bura se potkraj dana posve smirila, a općinari će na čelu s načelnikom Klancem u petak ujutro na teren i tamo će nastojati utvrditi kolika je nastala materijalna šteta.

- Šteta bi mogla biti oko 300.000 kuna, ali to ne znamo sigurno, kaže Klanac.

Problem u cestovnom prometu

Ujutro je problema bilo i u cestovnom prometu jer je zbog olujnog vjetra bila zatvorena autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Autocesta je trenutno otvorena za sva vozila, javlja HAK.

Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene i most dr. Franje Tuđmana zatvoreni su za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na brzoj cesti Solin-Klis (DC1) dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Bura u Makarskoj ne jenjava

Olujna bura s orkanskim udarima koja od srijede puše na Makarskom primorju nije prestala ni danas pa su jutros zabilježeni udari od 155 kilometara na sat, popodne u 14 sati od 130, a prosječna brzina vjetra poslijepodne je bila oko 80 kilometara na sat, izvijestio je Gradski centar Osejava u Makarskoj.

Zbog jake bure od jučer u 11 sati prekinut je trajektni promet između Sumartina i Makarske, a od jutros, zbog jakog vjetra na moru, ne plovi ni trajekt između Sućurja i Drvenika.

Većih problema u gradu i na Primorju nije bilo, osim polomljenih blagdanskih ukrasa i poneke tende, prevrnutih prometnih znakova, kontejnera i kanta za smeće, a oštećena je i poneka reklama, doznaje se u Gradskom centru Osejavi u Makarskoj.

Promet na cestama Makarskog primorja teče bez većih teškoća, ali je potreban dodatni oprez na državnoj cesti D8 kod Veprica, svetišta nedaleko od Makarske, na Baškom polju te na brzoj cesti od Baškog polja do južnog portala Tunela sv. Ilije u Bastu.

Inače, u Makarskoj je sunčano, temperatura zraka je tri stupnja, a na najvišemu biokovskom vrhu Svetom Juri, po podatcima DHMZ-a, temperatura se u 15 sati spustila na 14,2 Celzijeva stupnjeva ispod ništice i bila je danas najniža izmjerena temperatura u Hrvatskoj, a slijedi Zavižan s 11 stupnjeva ispod ništice.

