Kaos na prilazima Zagrebu! Kilometarske kolone na A2 i A4

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj dogodila se prometna nesreća između čvorova Zabok i Zaprešić u smjeru Zagreba, zbog čega se vozi uz ograničenje brzine, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK). Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta na kojima traju radovi te na gradskim prometnicama.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane na kolniku se nalazi predmet, a promet se odvija uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Foto: HAK

Povremene kolone i zastoji bilježe se na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad, gdje je kolona duga oko dva kilometra, te na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok, također uz kolonu od oko dva kilometra.

Pojačan promet zabilježen je i na brzoj cesti Solin-Klis (DC1), zagrebačkoj i riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke ceste (DC1) i Jadranske magistrale (DC8).

HAK upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.