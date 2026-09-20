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Moskva prstom upire u Ukrajinu

Kaos na ruskim izborima, tvrde: 'Imali smo više od tisuću kibernetičkih napada'

Piše HINA,
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Kaos na ruskim izborima, tvrde: 'Imali smo više od tisuću kibernetičkih napada'
Foto: Ramil Sitdikov
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Središnje rusko izborno povjerenstvo izvijestilo je o više od tisuću kibernetičkih napada na izborni proces, uz sumnje na upletanje iz Ukrajine, što dodatno komplicira već napetu situaciju tijekom parlamentarnih izbora.

Središnje rusko izborno povjerenstvo izvijestilo u nedjelju da je primijetilo "više od tisuću" kibernetičkih napada usmjerenih na ometanje parlamentarnih izbora, kao i pokušaje hakiranja telekomunikacijskih sustava koji pokazuju znakove "ukrajinskog upletanja". "Zabilježeno je više od tisuću DDoS napada na rusku infrastrukturu uključenu u izborni proces", rekla je Ella Pamfilova, predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva, a prenose ruske novinske agencije.

DDoS napadi su "distribuirani napadi uskraćivanjem usluge". Riječ je o zlonamjernim pokušajima preopterećenja internetskih stranica, poslužitelja ili mreža golemom količinom lažnog prometa da bi postali nedostupni običnim korisnicima. 

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"Napade su izvele visokoprofesionalne i dobro koordinirane skupine, koje su koristile alate umjetne inteligencije", a većina je potjecala "iz inozemstva", rekla je Pamfilova.

Russia's parliamentary election held in Donetsk amid Russia-Ukraine conflict
Foto: Alexander Ermochenko

"Pokušaji ciljanih napada izvedeni su i na rusku telekomunikacijsku infrastrukturu u cjelini", dodala je, preciziravši da "svi oni upućuju na znakove ukrajinskog upletanja".

Izborno povjerenstvo je već u subotu, drugoga dana glasanja, koje se također održava elektronički u oko 30 regija, izvijestilo da je izborni sustav bio meta "vrlo moćnoga kibernetičkog napada" koji se nastavio tijekom cijelog dana.  

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