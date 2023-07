Kaos na Selskoj u Zagrebu: Zbog radova na sanaciji podvožnjaka ogromne su gužve

Zbog radova na sanaciji željezničko cestovnog podvožnjaka na dijelu Selske ceste u Zagrebu, koji su počeli s prvim danom srpnja, u ponedjeljak su na prometnicama u tom dijelu grada nastale velike gužve.

Riječ je o radovima koje Hrvatske željeznice izvode u sklopu rekonstrukcije pruge od Zaprešića do Glavnog kolodvora Zagreb, zbog čega će Selska cesta na dijelu od Prilaza baruna Filipovića do Zagorske ulice biti zatvorena za sav promet do 27. srpnja u 18 sati, doznaje se u gradskoj upravi.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova su: Smjer sjever: Selska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Selska i

Smjer jug: Selska – Prilaz baruna Filipovića – Vodovodna – Zagorska – Selska.

Također, zbog izvođenja radova na sanaciji pješačkog pothodnika na istoj lokaciji, pothodnik će biti zatvoren za pješake od petka 7. srpnja do srijede 26. srpnja u 18 sati.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U navedenom razdoblju pješake koji koriste navedeni pothodnik, iz zagrebačke gradske uprave mole da koriste pješački prijelaz u Vodovodnoj ulici ili pothodnik na Zagrebačkoj cesti, a sve ostale sudionike u prometu da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju. Također pozivaju na strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.