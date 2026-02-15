Obavijesti

PRIJETE IM KAZNE

Kaos na svadbi: Pucali iz auta kroz centar Krapine, divljali po trgu i skoro pregazili pješaka

Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uhićeni su 23-, 21- i 20-godišnjak, dok je 25-godišnjak uhićen temeljem Zakona o kaznenom postupku zbog sumnje na kazneno djelo

Pucnjava iz automobila u svadbenoj koloni, divljanje vozilom po središtu grada i ugrožavanje pješaka, tako je u subotu završilo slavlje u Krapini. Četvorica mladića u dobi od 25, 23, 21 i 20 godina ispalila su više hitaca iz plinskih pištolja kroz otvorene prozore automobila, a jednog od njih policija sumnjiči i za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine.

Sve se bilo 14. veljače 2026. tijekom prolaska svadbene kolone kroz Krapinu. Građani su policiji dojavili da se iz vozila puca, nakon čega su policijski službenici brzo reagirali i zaustavili sudionike.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su mladići iz dva osobna automobila ispalili više hitaca iz dva plinska pištolja. Iako je riječ o oružju koje je u legalnom vlasništvu 25-godišnje hrvatske državljanke i 28-godišnjeg hrvatskog državljana, njegova uporaba na javnom mjestu, osobito u pokretu kroz gradsko središte, predstavlja ozbiljno narušavanje javnog reda i mira te potencijalnu opasnost za građane.

Situacija je dodatno eskalirala na Trgu Ljudevita Gaja, gdje je 25-godišnjak, prema sumnjama policije, osobnim automobilom naglo povećavao brzinu, doveo motor do gornje granice dopuštenog broja okretaja te izazvao proklizavanje pogonskih kotača. Takvom vožnjom ugrozio je 58-godišnjeg pješaka koji je u tom trenutku prelazio cestu. Protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo “Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom”.

Policija je oduzela jedan plinski pištolj od 20-godišnjaka, dok su drugi plinski pištolj i osobni automobil privremeno oduzeti od 25-godišnjaka. Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uhićeni su 23-, 21- i 20-godišnjak, dok je 25-godišnjak uhićen temeljem Zakona o kaznenom postupku zbog sumnje na kazneno djelo.

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana pucanjem i upotrebom oružja na javnom mjestu.

