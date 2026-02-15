Pijan udario u betonski otok u Umagu! Imao 1,7 promila u krvi. Suputnica vrijeđala policiju

Na kružnom toku ulica Savudrijska – Polezine – Kratka u Umagu dogodila se prometna nesreća u kojoj je 47-godišnji vozač slovenskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola naletio na betonski otok i prometne znakove.

Policija je utvrdila da je vozač imao 1,76 promila alkohola u organizmu te da je zbog neprilagođene brzine udario u prepreke na kružnom toku.

Muškarac je smješten u posebne prostorije policije, a protiv njega je izrečena novčana kazna od 1.580 eura te mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

U automobilu se nalazila i 46-godišnja putnica koja je tijekom postupanja vrijeđala i omalovažavala policijsku službenicu. Zbog tog prekršaja uhićena je i predana nadležnom sudu, koji joj je odredio novčanu kaznu od 740 eura sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.