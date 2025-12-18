Obavijesti

TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Mopedist vozio po nogostupu u Puli i udario u stup. U bolnici je

Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka.

Pulska policija objavila je detalje jučerašnje prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđen 62-godišnji vozač mopeda.

- Vozač je nepropisno upravljao mopedom oko 17.20 sati, riječkih registracija u vlasništvu pravne osobe iz Rijeke, krećući se nogostupom kad je u jednom trenutku naletio na metalni stup postavljen na sredini nogostupa radi sprječavanja prolaza osobnim vozilima.

KOD LASINJE Dvoje ljudi ozlijeđeno u teškoj nesreći blizu Karlovca: Pijan je jurio pa udario u drugi auto
Dvoje ljudi ozlijeđeno u teškoj nesreći blizu Karlovca: Pijan je jurio pa udario u drugi auto

Muškarac je pao s mopeda. U pulskoj bolnici utvrdili su da je teško ozlijeđen i zadržali su ga na daljnjem liječenju. Protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka.

