Kaos prema moru: Olujna bura zatvorila dio A1, Paški most...

Jaka bura jutros je zatvorila brojne cestovne pravce u Dalmaciji i Lici. Za sav promet zatvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Ne može se prometovati ni između Udbine i Gračaca kao niti na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene.

Zatvorena je i državna cesta DC54 Maslenica - Zaton Obrovački, kao i cesta DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno i to zbog snježne vijavice, javlja HAK.

Ne može se niti preko Paškog mosta.

Samo za osobna vozila otvorene su autocesta Rijeka - Zagreb između Kikovice i Delnica, Jadranska magistrala između Novog Vinodolskog i Senja kao i cesta Gračac -Zaton Obrovački.

Na mostu Dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a na autocesti A7 Draga-Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog i lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica (LC58107) dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Zimski su uvjeti na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru. U priobalju puše olujna bura. Na većini cesta kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima.

Kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri mogu prometovati autocestom A6 Rijeka-Zagreb do Delnica i dalje državnom cestom DC3 prema Rijeci i obrnuto, a prema Dalmaciji autocestom A1 do Svetog Roka i dalje državnom cestom DC50 do Gračaca i DC1 od Gračaca prema Kninu i obrnuto.

Orkanska bura i još malo snijega

Danas će u Hrvatskoj prevladavati umjereno do pretežno oblačno, na kopnu povremeno uz slab snijeg, uglavnom u gorju i na istoku. Na dalmatinskoj obali mjestimice kiša i susnježica, ponajprije na južnom dijelu, a na sjevernom Jadranu sunčanije te uglavnom suho. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju i sjevernim predjelima s jakim i olujnim udarima. Na Jadranu jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom od -5 do 0, na Jadranu od 4 do 9 °C, prognozira DHMZ.



Tema: Hrvatska