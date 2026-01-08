Obavijesti

News

Četvrti dan

Kaos s vodom u Dalmaciji! Jadro i dalje mutan, uvedene cisterne

Kaos s vodom u Dalmaciji! Jadro i dalje mutan, uvedene cisterne
Solin: Rekordan vodostaj zamućene rijeke Jadro | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U slučaju pojave izraženije mutnoće vodu je prije prokuhavanja potrebno istaložiti, a bistri dio odliti i prokuhati, poručili su iz VIK-a.

Zbog zamućenosti izvora rijeke Jadro izazvane kišnim padalinama, koja traje četvrti dan za redom, Vodovod i kanalizacija Split (VIK) uveli su u četvrtak na širem splitskom području alternativnu opskrbu vode za piće cisternama i vodospremnicima, izvijestili su iz VIK-a.

Raspored dostave vode za piće alternativnom opskrbom za područja Split-Podstrana, Solin-Klis, Kaštela, Trogir-Segat objavljen je na stranici VIK-a.

"Rezultati ispitivanja vode, uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro, pokazuju da je parametar zamućenja i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti," priopćeno je iz VIK-a.

Zamućena voda na izvoru Jadro: NZJZ pozvao građane da vodu prije korištenja prokuhavaju

Stručnjaci županijskog Nastavnog zavoda  za javno zdravstvo preporučuju prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

U slučaju pojave izraženije mutnoće vodu je prije prokuhavanja potrebno istaložiti, a bistri dio odliti i prokuhati, poručili su iz VIK-a. 

Napominju kako sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

