ZBOG OBILNE KIŠE

Zamućena voda na izvoru Jadro: NZJZ pozvao građane da vodu prije korištenja prokuhavaju

Piše HINA,
Zamućena voda na izvoru Jadro: NZJZ pozvao građane da vodu prije korištenja prokuhavaju
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zbog obilnih kiša zamućen je izvor rijeke Jadro. Preporuka se posebno odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike

Zbog veće količine kiše koja je u proteklim danima pala na šire splitsko područje, zamutila se voda na izvoru rijeke Jadro iz kojeg se žitelji splitskog područja opskrbljuju pitkom vodom, te ih se poziva na prokuhavanje vode.

Županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo preporučuje koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

POSLJEDICE POŽARA U Zaboku organsko onečišćenje zraka! Evo koje nuspojave prijete i kada se javiti liječniku
U Zaboku organsko onečišćenje zraka! Evo koje nuspojave prijete i kada se javiti liječniku

U slučaju pojave izraženije mutnoće, voda se prije prokuhavanja mora obavezno istaložiti, a samo bistri dio odliti i prokuhati, poručili su u ponedjeljak iz Vodovoda i kanalizacije (VIK) Split.

Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže, u ovisnosti sa zalihama u vodospremama i intenzitetu potrošnje, pokazuju da je na nekoliko dijelova vodoopskrbnog sustava, parametar zamućenja neznatno povišen u odnosu na propisane vrijednosti, pojasnili su u VIK-u.

klimatske promjene Zagreb se guši u smogu, a uskoro će i ostali gradovi: 'Prijeti nam zdravstveni kolaps'
Zagreb se guši u smogu, a uskoro će i ostali gradovi: 'Prijeti nam zdravstveni kolaps'

Rekli su da analize s terena također pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

