Kaos u Bejrutu: Bijesni građani pokušali ući u parlament

Dio stanovnika uništenih domova optužuje vladu, koju smatraju korumpiranom, da ih je ponovno razočarala. Nezadovoljstvo zbog sve dublje ekonomske krize vladalo je Libanonom i prije ovotjedne katastrofe

<p>Libanonska policija ispalila je suzavac na prosvjednike koji su se u subotu pokušali probiti do parlamenta tijekom prosvjeda zbog vladinog upravljanja ovotjednom krizom nakon eksplozije koja je razorila Bejrut. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Bejrutu</strong></p><p>Oko 5 tisuća ljudi okupilo se na Trgu mučenika u središtu grada, a neki su bacali kamenje. Policija je ispalila suzavac kad je dio prosvjednika pokušao probiti barijeru koja je blokirala put do parlamenta. </p><p>Prosvjednici su uzvikivali slogane poput „narod želi pad režima“ i nosili natpise poput „odlazite, svi ste ubojice“. </p><p>- Želimo dostojanstvenu budućnost, ne želimo da krv žrtava eksplozije bude uzaludna - rekla je <strong>Rose Sirour</strong>, jedna od prosvjednica. </p><p>U eksploziji koja se u utorak dogodila u bejrutskoj luci poginulo je 158 ljudi, nove su brojke koje je u subotu objavilo ministarstvo zdravstva.</p><p>Dodalo je da je 6000 ozlijeđenih, a 21 osoba i dalje se smatra nestalom.</p><p>Vlada je obećala da će oni koji su krivi za tu tragediju odgovarati. </p><p>Dio stanovnika uništenih domova optužuje vladu, koju smatraju korumpiranom, da ih je ponovno razočarala. Nezadovoljstvo zbog sve dublje ekonomske krize vladalo je Libanonom i prije ovotjedne katastrofe. </p><p>- Ne vjerujemo vladi - kazala je studentica<strong> Celin Dibo</strong> dok je brisala krv sa zida svoje uništene zgrade. </p><p>- Želim da Ujedinjeni narodi preuzmu Libanon. </p><p>Neki su istaknuli da ih ne iznenađuje da je njihove uništene četvrti posjetio francuski predsjednik <strong>Emmanuel Macron</strong>, dok to nije učinio libanonski politički vrh. </p><p>Macron je u Bejrutu bio u četvrtak. Bijesnim stanovnicima obećao je da će Francuska pomoći u obnovi grada i da on neće pasti u „korumpirane ruke“. Francuski čelnik će u nedjelju biti domaćin donatorske videokonferencije. </p><p>Libanonski politički vrh objavio je da je u bejrutskoj luci bilo pohranjeno 2750 tona eksplozivnog amonijevog nitrata, spoja koji se koristi u proizvodnji gnojiva i eksploziva. Amonijev nitrat je tamo bio šest godina, bez poštivanja sigurnosnih mjera. </p><p>Libanonski predsjednik <strong>Michel Aoun</strong> u petak je rekao da će se istragom pokazati je li eksploziju uzrokovala bomba ili kakav drugi vanjski faktor, kao i je li nesreća uzrokovana nemarom ili nesrećom. Zasad je uhićeno dvadeset ljudi, objavio je. </p><p>Dužnosnici procjenjuju kako je šteta od eksplozije oko 15 milijardi dolara, što je brojka koju Libanon, koji ne može vraćati ni postojeće dugove, ne može platiti.</p><p>U eksploziji je uništena i glavno libanonsko skladište pšenice. </p>