Obavijesti

News

Komentari 1
NAPETO U SENATU

Kaos u filipinskom senatu! Čuju se pucnjevi, stigla i vojska s jurišnim puškama: 'Sklonite se'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kaos u filipinskom senatu! Čuju se pucnjevi, stigla i vojska s jurišnim puškama: 'Sklonite se'
4
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Reutersovi svjedoci kažu da su u senatu vidjeli vojno osoblje u maskirnim uniformama, a neki od njih su imali jurišne puške.

Više od deset pucnjeva čulo se u srijedu u filipinskom senatu, a prisutnima je rečeno da se sklone, rekli su očevici Reutersu. Očevici prenose da su po zgradi raspoređeni vojnici nakon što je nastao kaos u očekivanju pokušaja policije da uhiti senatora za kojim je tjeralicu raspisao Međunarodni kazneni sud.

Reutersovi svjedoci kažu da su u senatu vidjeli vojno osoblje u maskirnim uniformama, a neki od njih su imali jurišne puške.

Philippine Senate holds senator and drug war enforcer dela Rosa in protective custody
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Zasad nema informacija o mogućim žrtvama, rekao je novinarima tajnik senata Mark Llandro ⁠Mendoza.

Glavni provoditelj zakona u krvavome "ratu protiv droge" koji je poveo bivši filipinski predsjednik Rodrigo Duterte, u srijedu je pozvao ljude na mobilizaciju kako bi spriječili njegovu predaju Međunarodnome kaznenom sudu.

Philippine Senate holds senator and drug war enforcer dela Rosa in protective custody
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Senator Ronald dela Rosa, koji se od ponedjeljka sklonio u svome uredu, pozvao je javnost da izađe i spriječi njegovo uhićenje te je rekao da su agenti za provedbu zakona na putu nakon što je Međunarodni kazneni sud otkrio datum naloga za uhićenjem.

Philippine Senate holds senator and drug war enforcer dela Rosa in protective custody
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Nalogom, datiranim u studenom i objavljenim u ponedjeljak traži se uhićenje bivšeg šefa policije zbog optužbe da je počinio zločine protiv čovječnosti, iste zločine za koje je 81-godišnji Duterte optužen dok čeka suđenje u Haagu nakon uhićenja prošle godine.

Philippine Senate holds senator and drug war enforcer dela Rosa in protective custody
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...
HRVATSKA NA UDARU

Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...

Jako nevrijeme poharalo je u utorak oko podneva Zagreb i okolicu. Oluja je stigla naglo, puhao je olujni vjetar, padala je tuča, munje su parale nebo... Fronta je nastavila na sjeveroistok...
Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'
TRAGEDIJA U NOVOJ GRADIŠKI

Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'

Sara Vrbanić (18) preminula je u bolnici nakon teške prometne nesreće prije nekoliko dana. Na auto u kojem je bila s prijateljicama naletio je drogirani vozač...
UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'
INCIDENT U ZAGREBU

UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'

Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026