Kaos u leglu korone: 'I goste i radnike izbacivali su iz hotela'

Pripremaju se tužbe protiv Republike Austrije i Tirola koje su nastale prilikom zatvaranja alpskog 'inkubatora korone' u dolini Paznauntal, potvrdio je u razgovoru za 24sata bivši parlamentarac i odvjetnik, Peter Kolba.

- Od prošle srijede navečer do ponedjeljka u 8 ujutro, javilo nam se 2500 gostiju koji su iznijeli svoje iskustvo te su spremni pokrenuti proces protiv Austrije. To su između 80 i 90 posto njemački gosti - rekao je Kolba koji je osnivač Društva za zaštitu potrošača koje je aktivno već 25 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naglasio je kako očekuje i povećanje navedenog broja jer je tek stupio u kontakt s brojnim gostima iz Nizozemske, Danske, Norveške, Finske te Britanije kojima su austrijske vlasti naredile da napuste svoje idilično zimovalište u svega nekoliko sati.

Pozvao je sve koji su tamo boravili od 5. ožujka na dalje da se jave putem službene stranice www.verbraucherschutzverein.at te ispune formular kako bi mogli utvrditi što su sve doživjeli prilikom mahnitog zatvaranja skijališta i tjeranja iz hotela.

Ističe kako je zatvaranje skijališta teklo uz mnoge sigurnosne nepravilnosti. Ljudi su napuštali prostor neorganizirano i u različitim vremenskim intervalima, čak njih 90%. To znači da rizično područje nije bilo propisno evakuirano. Kako doznajemo od ljudi koji su se zatekli tamo, 13. ožujka u 14 sati stigla je obavijest iz ureda premijera Kurza da se do ponoći, u svega nekoliko sati trebaju isprazniti mjesta Ischgl, Paznauntal, St. Anton am Arlberg, Sölden i Zillertal.

To nije bio toliko problem za goste iz Njemačke koji su uglavnom doputovali osobnim automobilima. No gosti iz sjevernih zemalja te Velike Britanije letove su imali tek sljedeći dan, u subotu.

- Obzirom da nisu imali gdje prenoćiti, nakon obavijesti da u tako kratkom roku moraju prekinuti odmor u plaćenom smještaju, oni su novi smještaj potražili u Innsbrucku – rekao je Kolba te naglasio kako nitko ljude prilikom napuštanja mjesta nije testirao te da se ne zna koliko se pandemija širila dalje, po dugim hotelima.

Postupanje vlasnika i poslodavaca prema hotelskim radnicima bilo je isto kao i sa gostima. Doznajemo kako su ih poslodavci sa stvarima doslovno izbacivali na cestu, ravno u surovu planinu. Isto se postupalo i sa sezonskim radnicima.

Kolb je rekao kako se na području skijališta trenutno nalazi 20 ljudi koji su zapeli u karanteni. Među njima je četvero Hrvata. Svi su testirani i negativni na korona virus. Četiri čovjeka iz Graza su sišla s brda prekasno, pa im je tako vlasnik hotela, naplatio dodatnih 14 dana koje tamo provode u karanteni, a ne u zimskim sportovima.

Iz ureda državnog tužiteljstva u Innsbrucku na čelu s glasnogovornikom Hansjörg Mayrom kažu kako je čitav slučaj pod istragom.

Foto: EXPA/PIXSELL

Podsjetimo, mali alpski gradić Ischgl, koji je imao milijun noćenja godišnje, našao se u scenariju iz horor filmova. Otkrilo se kako je skijalište Kitzloch, koje je svake zime privlačilo tisuće gostiju, bilo pravi inkubator za korona virus. To ga je smjestilo na listu rizične zone zaraze koronom uz Kinu, Italiju, Iran i Južnu Koreju.

Nakon što su u skandinavskim zemljama stotine slučaja povezane s boravkom u Ischglu, tamošnji mediji upozoravali su da bi skijalište moglo biti leglo zaraze. U Norveškoj je od 1400 slučajeva čak njih 40 posto povezano sa spomenutim skijalištem. Smatra se da postoje i stotine slučajeva oboljelih u Njemačkoj, Danskoj i Islandu. Inače, ta destinacija je na glasu za posjetitelje dubljeg džepa te su je iz tih razloga Hrvati izbjegavali.

Prvo upozorenje nadležnim vlastima u Austriji je poslala islandska vlada, 4. ožujka preko Europskog sustava ranog upozoravanja o epidemijama. Alarm je uslijedio nakon što je 1. ožujka skupina od 15 Islanđana koji su dan prije doputovali iz Münchena testirana pozitivno na virus. Svima je osim pozitivnog testa bilo zajedničko i to da su zimovali u Ischglu.

Franz Katzgraber, nadležni za zdravstveno pitanje u tirolskoj regiji, odgovorio je kako je nemoguće da korona dolazi iz njihovog izvorišta te da su se putnici najvjerojatnije zarazili od nekog tko je putovao u istom avionu s njima.

Unatoč upozorenjima koji su stizali iz drugih zemalja, tirolske vlasti nisu povukle nikakve poteze jer su se bojale negativnog utjecaja na lokalno poslovanje. Čitava regija ekonomski ovisi isključivo o turizmu, a Beč se također oglušio.

Foto: EXPA/PIXSELL

No, 7. ožujka , konobar iz restorana i bara Kitzlock bio je pozitivan na testu. Austrijske vlasti reagirale su tek nakon što je 15 njegovih kolega s istog radnog mjesta također bilo pozitivno. Tek 10. ožujka je naređeno zatvaranje svih barova, no žičare i hoteli su ostali raditi. Virus se nastavio širiti sve do 13. ožujka. Tada je vlada napravila presedan i čitavu dolinu Paznauntal, koja okružuje Ischgl te drugo popularno skijalište St. Anton, stavila pod karantenu.

Tirolske vlasti su se našle pod žestokim kritikama i zbog toga jer nisu zaustavile odlazak nekoliko stotina turista s područja Ischgla od kojih je većina, prije odlaska kući, prenoćila u Innsbrucku. Još je uvijek nepoznato koliko daleko su oni širili virus.

Peter Kolba, bivši parlamentarac i odvjetnik, koji se bavi zaštitiom potrošača

- Pohlepa je bila važnija od odgovornosti za zdravlje stanovništva i gostiju - jedan je od naslova u austrijskim dnevnim novinama.

Čelnik pokrajine Tirol Bernhard Tilg na austrijskoj nacionalnoj televiziji je istaknuo kako smatra poteze nadređenih vlasti u Tirolu potpuno ispravnima te da inozemni mediji plasiraju glasine. Korona je globalni problem koji je donesen u Tirol - istaknuo je tada.

U Austriji je do ponedjeljka od korona virusa oboljelo 9125 ljudi, a preminulo 108. Oporavilo ih se 636. Hospitalizirano je 999 pacijenata, dok ih je 193 na intenzivnoj njezi, izjavili su u ponedjeljak ministar zdravlja Rudolf Anschober te ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer.