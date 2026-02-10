U torbi nosio rogove nosoroga skrivene u mesu: Pao krijumčar na aerodromu u Bangkoku

Na međunarodnoj zračnoj luci u Bangkoku uhićen je 36-godišnji državljanin Vijetnama kojeg vlasti sumnjiče da je pokušao prokrijumčariti više od 11 kilograma rogova nosoroga. Ilegalni teret bio je pažljivo skriven u mesu zapakiranom u stiropornu kutiju, a slučaj je odmah povezan s globalnom mrežom za trgovinu divljim životinjama, javlja France24.

Muškarac je priveden u ponedjeljak nakon slijetanja u glavni tajlandski zračni prometni čvor. Prema informacijama Odjela za nacionalne parkove, divlje životinje i očuvanje bilja, sumnjiči ga se za nezakonit uvoz zaštićenih životinjskih dijelova. Na put je krenuo iz Lubumbashija u Demokratskoj Republici Kongo, a planirano odredište bio mu je Laos, uz presjedanja u Etiopiji i Tajlandu.

Sumnjiva prtljaga privukla je pažnju carinika tijekom rendgenske kontrole. Nakon detaljnog pregleda, policija je pronašla šest komada rogova nosoroga te gotovo 12 kilograma zasad neidentificiranog mesa koje je poslužilo kao kamuflaža. Sve je bilo smješteno u kutiju namijenjenu za transport leda.

Ravnatelj odjela CITES pri tajlandskom ministarstvu, Sadudee Panpakdee, rekao je za AFP kako trenutačno nije poznata tržišna vrijednost zaplijenjenih rogova, niti točna vrsta mesa u kojoj su bili skriveni. Cijeli zaplijenjeni materijal poslan je u specijalizirani forenzički laboratorij za divlje životinje radi daljnje analize.

Ako sud utvrdi njegovu krivnju, osumnjičenom prijeti zatvorska kazna do deset godina te novčana kazna koja može doseći milijun tajlandskih bahta, odnosno oko 32 tisuće američkih dolara.

Sve vrste nosoroga nalaze se pod strogom međunarodnom zaštitom, a trgovina njihovim rogovima zakonom je zabranjena. Tajland se već godinama smatra jednim od ključnih tranzitnih punktova za krijumčare, koji rijetke i ugrožene životinjske vrste plasiraju na crno tržište, ponajviše u azijskim zemljama.