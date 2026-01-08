Obavijesti

News

Komentari 0
META SU KURDI

Kaos u Siriji: Vojska naredila hitnu evakuaciju, napadaju Alep

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Kaos u Siriji: Vojska naredila hitnu evakuaciju, napadaju Alep
Foto: KARAM ALMASRI

Nakon naredbe za evakuaciju i policijskog sata, borbe s kurdskim SDF-om ušle u treći dan, Kurdi upozoravaju na etničko čišćenje

Admiral

Sirijska vojska pokrenula je u četvrtak nove napade u dijelovima Alepa nakon što je naredila stanovnicima evakuaciju, optužujući Sirijske demokratske snage (SDF) pod kurdskim vodstvom da koriste područja s većinskim kurdskim stanovništvom za pokretanje napada dok sukobi ulaze u treći dan.

Vojska je objavila više od sedam karata s identificiranim područjima za koja je rekla da će biti meta napada, pozivajući stanovnike da odmah odu radi vlastite sigurnosti. Njezino operativno zapovjedništvo najavilo je policijski sat u četvrtima Šeik Maksud i Ašrafija od 15 sati po lokalnom vremenu.

DETALJE NE OTKRIVA Trump: S Netanyahuom se ne slažem oko Zapadne obale, ali oko Sirije 'imaju razumijevanje'
Trump: S Netanyahuom se ne slažem oko Zapadne obale, ali oko Sirije 'imaju razumijevanje'

U borbama koje su izbile u utorak, protjerane su tisuće civila iz svojih domova te je ubijeno i ranjeno nekoliko ljudi.

„Danas, do ovog trenutka, gotovo 13.500 ljudi je otišlo. Većina slučajeva koje smo vidjeli bili su žene, djeca i osobe s posebnim potrebama, a neki pacijenti su evakuirani u bolnicu ili im je pružena medicinska pomoć u vozilima hitne pomoći“, rekao je Faisal Ali, voditelj operacija sirijskih snaga civilne zaštite u Alepu.

SDF je rekao da su njihovi borci sudjelovali u intenzivnim sukobima s frakcijama i pomoćnim snagama povezanim s Damaskom u blizini sirijske četvrti Alepa, dodajući da su nanijeli ono što su opisali kao velike gubitke.

VLADA I OPOZICIJA Novi kaos u Siriji. Broje se mrtvi nakon sukoba u Latakiji
Novi kaos u Siriji. Broje se mrtvi nakon sukoba u Latakiji

Optužbe za etničko čišćenje

Premijer regionalne kurdske vlade Masrur Barzani rekao je da je duboko zabrinut napadima na kurdske četvrti u Alepu, upozoravajući da ciljanje civila i pokušaji promjene demografije područja predstavljaju ono što je opisao kao etničko čišćenje. Barzani je pozvao sve strane na suzdržanost, zaštitu civila i nastavak dijaloga.

SDF je optužio frakcije povezane s Damaskom za prijetnje nezakonitim napadima na civilna područja, rekavši da bi javna upozorenja o granatiranju mogla predstavljati prisilno raseljavanje i ratne zločine prema međunarodnom humanitarnom pravu.

SDF je savez koji podržava SAD, a kontrolira veći dio sjeveroistočne Sirije i glavni je lokalni partner Washingtona u borbi protiv Islamske države.

IMA I OZLIJEĐENIH Užas u Siriji! U eksploziji u džamiji poginulo osmero ljudi
Užas u Siriji! U eksploziji u džamiji poginulo osmero ljudi

Kurdske vlasti uspostavile su poluautonomnu upravu u tim područjima i dijelovima Alepa tijekom 14-godišnjeg rata u Siriji i opiru se potpunoj integraciji u vladu koju predvode islamisti, a koja je preuzela vlast nakon što je bivši predsjednik Bašar al-Asad svrgnut krajem 2024.

Damask je prošle godine postigao sporazum sa SDF-om koji je predviđao potpunu integraciju do kraja 2025., ali napredak je bio ograničen, a obje strane međusobno se optužuju za odugovlačenje.

Sjedinjene Države su pokušale posredovati, održavajući sastanke još u nedjelju, iako su ti razgovori završili bez opipljivih rezultata.

u znak odmazde Trump naredio osvetu: Američki avioni sravnili desetke ciljeva Islamske države u Siriji
Trump naredio osvetu: Američki avioni sravnili desetke ciljeva Islamske države u Siriji

Diplomati upozoravaju da neuspjeh u integraciji SDF-a u sirijsku vojsku riskira daljnje nasilje i mogao bi uvući Tursku, koja je zaprijetila vojnom akcijom protiv kurdskih boraca koje smatra teroristima.

Turska je u četvrtak izjavila da je spremna pomoći Siriji ako se to od nje zatraži nakon što je sirijska vojska samostalno pokrenula ono što je nazvala "protuterorističkom" operacijom u Alepu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće
Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?
VELIKA PRILIKA ZA HRVATSKU

Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?

Prema Davoru Šternu, modernizacija Riječke rafinerije omogućit će preradu najtežih frakcija sirove nafte poput one kojom obiluje Venezuela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026