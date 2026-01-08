Kaos u Siriji: Vojska naredila hitnu evakuaciju, napadaju Alep

Sirijska vojska pokrenula je u četvrtak nove napade u dijelovima Alepa nakon što je naredila stanovnicima evakuaciju, optužujući Sirijske demokratske snage (SDF) pod kurdskim vodstvom da koriste područja s većinskim kurdskim stanovništvom za pokretanje napada dok sukobi ulaze u treći dan.

Vojska je objavila više od sedam karata s identificiranim područjima za koja je rekla da će biti meta napada, pozivajući stanovnike da odmah odu radi vlastite sigurnosti. Njezino operativno zapovjedništvo najavilo je policijski sat u četvrtima Šeik Maksud i Ašrafija od 15 sati po lokalnom vremenu.

U borbama koje su izbile u utorak, protjerane su tisuće civila iz svojih domova te je ubijeno i ranjeno nekoliko ljudi.

„Danas, do ovog trenutka, gotovo 13.500 ljudi je otišlo. Većina slučajeva koje smo vidjeli bili su žene, djeca i osobe s posebnim potrebama, a neki pacijenti su evakuirani u bolnicu ili im je pružena medicinska pomoć u vozilima hitne pomoći“, rekao je Faisal Ali, voditelj operacija sirijskih snaga civilne zaštite u Alepu.

SDF je rekao da su njihovi borci sudjelovali u intenzivnim sukobima s frakcijama i pomoćnim snagama povezanim s Damaskom u blizini sirijske četvrti Alepa, dodajući da su nanijeli ono što su opisali kao velike gubitke.

Optužbe za etničko čišćenje

Premijer regionalne kurdske vlade Masrur Barzani rekao je da je duboko zabrinut napadima na kurdske četvrti u Alepu, upozoravajući da ciljanje civila i pokušaji promjene demografije područja predstavljaju ono što je opisao kao etničko čišćenje. Barzani je pozvao sve strane na suzdržanost, zaštitu civila i nastavak dijaloga.

SDF je optužio frakcije povezane s Damaskom za prijetnje nezakonitim napadima na civilna područja, rekavši da bi javna upozorenja o granatiranju mogla predstavljati prisilno raseljavanje i ratne zločine prema međunarodnom humanitarnom pravu.

SDF je savez koji podržava SAD, a kontrolira veći dio sjeveroistočne Sirije i glavni je lokalni partner Washingtona u borbi protiv Islamske države.

Kurdske vlasti uspostavile su poluautonomnu upravu u tim područjima i dijelovima Alepa tijekom 14-godišnjeg rata u Siriji i opiru se potpunoj integraciji u vladu koju predvode islamisti, a koja je preuzela vlast nakon što je bivši predsjednik Bašar al-Asad svrgnut krajem 2024.

Damask je prošle godine postigao sporazum sa SDF-om koji je predviđao potpunu integraciju do kraja 2025., ali napredak je bio ograničen, a obje strane međusobno se optužuju za odugovlačenje.

Sjedinjene Države su pokušale posredovati, održavajući sastanke još u nedjelju, iako su ti razgovori završili bez opipljivih rezultata.

Diplomati upozoravaju da neuspjeh u integraciji SDF-a u sirijsku vojsku riskira daljnje nasilje i mogao bi uvući Tursku, koja je zaprijetila vojnom akcijom protiv kurdskih boraca koje smatra teroristima.

Turska je u četvrtak izjavila da je spremna pomoći Siriji ako se to od nje zatraži nakon što je sirijska vojska samostalno pokrenula ono što je nazvala "protuterorističkom" operacijom u Alepu.