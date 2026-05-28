KAOS U SKUPŠTINI Tomašević HDZ-u zbog afere poručio: 'Drže lekcije o požaru, a piromani su'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Tomislav Tomašević održao konferenciju za medije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Gradska skupština prihvatila je hitno uvrštavanje točaka o aferama u gradskim tvrtkama, uz žestoke međusobne optužbe gradonačelnika Tomaševića i oporbe predvođene HDZ-om.

Zagrebačka Gradska skupština prihvatila je u četvrtak prijedlog Kluba HDZ-DP-HSU da se po hitnom postupku raspravlja o aferi Hipodrom te o Vodoopskrbi i odvodnji (ViO), ali uz prethodnu razmjenu prozivki za korupciju između gradonačelnika Tomislava Tomaševića i HDZ-ovog Mislava Hermana. "Zastupniče Herman, vi ste ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj koja može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara", poručio je Tomašević na sjednici Gradske skupštine. Herman je prethodno zatražio da se po hitnom postupku na dnevni red sjednice uvrsti točka o aferi Hipodrom u gradskoj ustanovi Upravljanje sportskim objektima (USO) u kojoj je bivši ravnatelj Kosta Kostanjević, nakon priznanja nedjela i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora.

Riječ je o prijedlogu zaključka koji traži izvješće o poduzetim radnjama gradonačelnika Grada Zagreba, odnosno ovlaštenih osoba Ustanove USO u kaznenom postupku.

Nakon glasanja o prihvaćanju dnevnog reda, taj je prijedlog Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU uvršten u dnevni red skupštinske sjednice.  

"Stranka Možemo! je od ovoga tjedna kriminalna organizacija. Ja vam na tome čestitam, ali to je uistinu šokantno. Ono što posebno zabrinjava u ovom čitavom slučaju - s kolikim žarom je gradonačelnik Tomašević branio Kostu Kostanjevića mjesecima", istaknuo je Herman. 

Herman je u obrazloženju naveo kako žele da im gradonačelnik objasni zašto je toliko štitio Kostanjevića i kome je novac bio namijenjen. Zatražio je i objašnjenje zašto se čekalo s povratom novca i je li se nekoga štitilo, upitavši je li sve bilo stvarno u rukama aktera za koje se danas zna.

Tomašević je rekao da u dnevni red ne može biti uvrštena točka kojom je predsjednica Kluba Zagrepčanke Dina Dogan tražila da se dostavlja dokumentacija Gradskoj skupštini o javnim nabavama oko kojih se vode izvidi u Vodoopskrbi i odvodnji (ViO), a čiji je direktor Marko Blažević zbog toga podnio ostavku.

"U ovom trenutku su izvidi tajni, ja sam rekao u ponedjeljak to što sam mogao znati i to što sam smio reći. Znači, ne bi se moglo ni komentirati o kojim postupcima javne nabave se vode izvidi, a kamoli što drugo", istaknuo je Tomašević. 

Rekao je da se ta točka ne može niti usvojiti, niti se može o tome na taj način raspravljati.

Međutim, nastavio je Tomašević, da ne bi bilo da se ne može raspravljati o Vodoopskrbi i odvodnji (ViO) i javnim nabavama, točka Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU koja priča o projektu Zagreb iz perspektive javnih nabava je opravdana te je opravdano njeno stavljanje u hitni postupak zato što projekt Zagreb i javne nabave za radove nisu još ni počele, niti jedna, i o tome, kazao je, mogu razgovarati.

U dnevni red je na prijedlog Kluba gradskih zastupnika Drito po hitnom postupku uvrštena točka o Autobusnom kolodvoru, gdje je nedavno palo staklo.  

Tomašević je rekao da je hitni postupak opravdan s obzirom na to da se pad stakla dogodio u petak, to jest nakon dopune dnevnog reda. "Mi se ne ponašamo kao prethodna vlast", rekao je gradonačelnik.

Po hitnom postupku je na dnevni red uvršten i prijedlog odluke gradonačelnika Tomaševića o novčanoj pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na grobnim mjestima zbog nevremena na području Zagreba od 26. do 28. ožujka.

