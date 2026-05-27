Novi udar na Tomaševića: HDZ traži hitnu sjednicu zbog afera

HDZ-ov potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine Mislav Herman izjavio je u srijedu da Klub HDZ-DP-HSU po hitnom postupku traži da se na sjednicu Gradske skupštine uvrste točke o aferama u ustanovi Upravljanje sportskim objektima (USO) i Vodoopskrbi i odvodnji (ViO), a to podržava i Klub Drito. "Ako tih točaka ne bude, (...)a jasno vam je da to neće proći, onda tražimo održavanje nove sjednice Skupštine za sada sa samo te dvije teme, ako još koji kostur iz Možemo! ormara ne ispadne", istaknuo je Herman na konferenciji za novinare, referirajući se na afere Hipodrom i Vodovod i odvodnja (ViO). Istaknuo je da traže utvrđivanje političke odgovornosti svih koji su mjesecima govorili da problema nema, a "sada je ispalo da ga ima".

Stranku Možemo, koja upravlja Zagrebom, pozvao je da "napokon" podnesu političku odgovornost.

Herman pozvao Možemo: Podnesite političku odgovornost

"Govorili ste godinama da je politička odgovornost ispred kaznene - podnesite napokon tu političku odgovornost", poručio im je.

Naglasio je i kako je ovdje riječ o "ozbiljnom političkom porazu Možemo!", te da "ovo nije bezazleno, niti zezancija".

"Ovdje se radi o rušenju mita o njihovom čistunstvu. Čelnici platforme Možemo! su sad lijepo izašli iz ormara, a znate da oni po svim pitanjima vole izlaziti iz omara i rekli 'da, ja sam kriminalac'. Sada najedanput kriminal ima svoje ime i prezime. Ne sjećam se da je taj kriminal prije samo nekoliko mjeseci imao svoje ime i prezime. Kriminalci su bili tko? HDZ-ovci. Dame i gospodo, dobro došli među kriminalce", poručuje Herman.

Ocijenio je i kako afera Hipodrom, u kojoj je bivši ravnatelja gradske USO Kosta Kostanjević, nakon priznanja nedjela i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora, nije samo pravosudni problem jednog čovjeka. "Ovo je politički problem čitavoga zagrebačkoga sustava. Imamo priznanje nagodbe, USKOK-e, DORH-ove duboko u sustavu grada Zagreba, milijunsku štetu za Grad Zagreb", rekao je Herman.

Podsjetio je da su Možemo! građani na lokalnim izborima birali zato jer su govorili da su drugačiji od drugih. "Oni su najgori od svih ljudi koji se trenutno nalaze na političkoj sceni i past će upravo na onome na što su se furali. A furali su se na poštenje, i na poštenju će pasti", ocijenio je Herman.

Rekao je da skupštinski Klub HDZ-a traži objavu svih ugovora, računa, narudžbenica i aneksa vezanih uz Hipodrom, ali, od jučer, i za ViO.

Naglasio je i da traže neovisnu reviziju svih povezanih ugovora, plaćanja javnih nabava gradskog sustava i Zagrebačkog holdinga, ali i reviziju financiranja udruga.

"Mislim da je vrijeme da Zagrepčani saznaju kamo ide njihov novac, zašto financiramo udruge, parafrazirat ću Alan Forda 'za istraživanje ruda i gubljenje vremena'", kaže Herman.

Klub Drito podržava otvorenu raspravu o aferama vezanim za gradsku vlast

Iz Kluba gradskih zastupnika Drito, koji su nakon Kluba HDZ-DP-HSU također održali konferenciju za novinare, najavili su da će podržati prijedlog da se nas sutrašnju sjednicu Skupštine uvrste točke o USO-u i ViO-u, odnosno rasprave afere vezane za gradsku vlast.

"Zašto ne? Mi smo uvijek za svaku otvorenu raspravu", istaknula je predsjednica Kluba Drito Dragana Turkalj.

Podsjetila je da je gradonačelnik Tomislav Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića. Rekla je da Đulić "nekako stalno" izlazi iz fokusa, jedini nije priznao krivnju a "vršio je pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura".