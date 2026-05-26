Afera Hipodrom: Kostanjević je do priznanja mita uredno bio na gradskoj plaći! Taje njen iznos...

Piše Ivan Pandžić,
Zagreb: Kosta Kostanjević, uhićen u aferi Hipodrom, pušten iz istražnog zatvora u Remetincu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kostanjeviću koji je sada priznao da je omogućio izvlačenje 1,8 milijuna eura na lažnim zaštitarima, prvo su odobrili godišnji odmor u Remetincu, pa degradirali svjedoke protiv njega, a onda mu nastavili davati plaću...

HDZ i Možemo su zaratili oko afere Hipodrom nakon što je bivši voditelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao da je uzeo 450.000 eura mita, te se nagodio s Uskokom. Kostanjević se uz priznanje složio da ide u zatvor na dvije godine i pet mjeseci, mito će vratiti i još će dodatno platiti kaznu od 40.000 eura. Podsjetimo, na lažnim zaštitarima je izvučeno 1,8 milijuna eura. Kostanjević će vratiti 450.000 eura USO-u, a tvrtka Eurolex zaštita je uplatila 1,35 milijuna eura u državni proračun. I to zato što Grad Zagreb, odnosno USO kojeg financira nije podnio zahtjev da taj novac bude vraćen njima. Sada moraju tužiti državu i pokušati doći do tog novca.

VIDEO Tomašević komentirao ostavku u Vodoopskrbi. Osvrnuo se i na Kostanjevića

Premijer Andrej Plenković je nezadovoljan što mediji, citiramo,  "dovoljno ne čereče" ovu aferu i tvrdi da bi puno gori tretman imali oni u HDZ-u da je to njihova afera. Sandra Benčić odgovara da oni nisu isti. Međutim, baš jedan detalj ove afere pokazuje zajedničku crtu i HDZ-a i Možemovaca. Kao što HDZ drži dva puta uhićenog Josipa Škorića na savjetničkoj plaći u Hrvatskim cestama koje je po Uskoku oštetio, tako su i Možemovci čitavo vrijeme držali Kostanjevića na plaći u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima! 

I kada je uhićen, imao je, jednako kao i Škorić, odobren godišnji odmor u kojem se boravak iza rešetaka tretira kao ljetovanje. Iz USO-a su nam potvrdili da Kostanjević bio zaposlenik dok sam nije odlučio sve priznati i dati otkaz ovaj mjesec. 

- Kosta Kostanjević je zatražio raskid ugovora prošli tjedan - odgovorili su nam iz USO-a, gradske ustanove u čijem upravnom vijeću glavnu riječ vode kadrovi koalicijskih partnera Možemo i SDP-a, a većinski se financira iz gradskog proračuna.

Plenković se sladi aferom Hipodrom: 'Ovo politički razara licemjerstvo stranke Možemo'

Pitali smo ih za dostavu koeficijenta radnog mjesta i osnovice bruto plaće za Kostanjevića, ali su se na to oglušili. Neto plaća zaposlenika u javnim tijelima je zaštićen osobni podatak, ali osnovica i koeficijent moraju biti dostupni javnosti. To je dosad potvrđeno  u desecima rješenja Povjerenika za informiranje. Ali su gradske vlasti opet, možda i zadnji put,  odlučile zaštiti Kostanjevića. 

A ne bi bilo prvi puta. Nakon što je prije nešto više od godinu dana uhićen, gradonačelnik Tomislav Tomašević je vjerovao u njegovu nevinost čak i u trenutku kada je podignuta optužnica. Nakon povratka s "godišnjeg" u Remetincu, Kostanjević nije mogao voditi USO, ali su mu htjeli osigurati visoku poziciju. Tadašnja vršiteljica dužnosti Jagoda Bončina Franjković i Možemovac Goran Đulić iz Upravnog vijeća su optuženi i da su degradirali svjedoke protiv njega, a njemu namijenili visoku funkciju od koju se odustalo nakon proširenja istrage. Direktorica je sve priznala i nagodila se, pa je Đulić sada sam na optuženičkoj klupi i sada čeka suđenje. 

Benčić o Kostanjeviću i aferi Hipodrom: 'HDZ bi htio da smo svi isti, ali nisu svi u aferama'

Nakon što nije prošlo imenovanje na visoku funkciju i plaću, Kostanjević je dobio niže radno mjesto i čitavo vrijeme primao plaću od Ustanove za koju je sada priznao da ju je oštetio za 1,8 milijuna eura, a sam se od tog iznosa okoristio za 450.000 eura. Tko ne bi volio imati takvog poslodavca? 

