Obavijesti

News

Komentari 11
O AFERI, VOJSCI I VLADI

Anušić: 'Možemo! ima tri velike afere u šest godina. Nemaju pravo držati moralne lekcije'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Anušić: 'Možemo! ima tri velike afere u šest godina. Nemaju pravo držati moralne lekcije'
Foto: Patrik Macek/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Anušić je upozorio na intenzivno naoružavanje Srbije, uključujući nabavu kineskih hipersoničnih projektila te poručio da će Hrvatska jačati svoje obrambene kapacitete kako bi bila spremna odgovoriti na svaku potencijalnu ugrozu

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić komentirao je aferu "Hipodrom", stanje u Zagrebu i rad Vlade, a poručio je da ne očekuje prijevremene izbore ni raspad vladajuće koalicije. Dotaknuo se velike modernizacije Hrvatske vojske, nabavi nove vojne opreme i planovima da Hrvatska vojska do 2030. postane jedna od najjačih malih vojski Europe. Osvrnuo se i na suradnju s predsjednikom Republike, financiranje vojne modernizacije kroz instrument SAFE, intenzivno naoružavanje Srbije te širenje kapaciteta temeljnog vojnog osposobljavanja - piše HRT.

KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI Plenković i HDZ znaju da je u politici najteže 'izgubiti nevinost'
Plenković i HDZ znaju da je u politici najteže 'izgubiti nevinost'

O aferi Hipodrom i nagodbi bivšeg ravnatelja Gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om rekao je da je to klasičan primjer afere, zlouporabe položaja i političke neodgovornosti, a za Tomislava Tomaševića i Možemo! rekao je da u šest godina imaju 'tri goleme afere'. Naveo je slučaj s Ivanom Kekin i zemljištem u Istri, aferu Hipodrom, ali i 'još jednu aferu, 40 milijuna eura tešku', povezanu s Vodovodom.

Odbacio je prozivke stranke Možemo i Tomaševića, poručivši da ni oni nemaju pravo držati moralne lekcije o korupciji. Komentirajući slučaj u zagrebačkom Vodovodu i ostavku Marka Blaževića nakon pokretanja izvida vezanih uz javnu nabavu, Anušić je rekao da je riječ o ugovoru vrijednom 40 milijuna eura koji je, kako tvrdi, potpisao gradonačelnik Tomašević te da je nabava bila namještena određenoj tvrtki. Govoreći o radu Vlade, Anušić je ocijenio da Hrvatska dobro funkcionira unatoč izazovima poput inflacije, rasta cijena energenata, sigurnosnih prijetnji i geopolitičkih kriza. Istaknuo je kako Vlada uspješno vodi državu kroz “nimalo lagana vremena”, posebno u kontekstu europskih i globalnih nestabilnosti.

KONCERT ZA PAMĆENJE Evo kada ćete na TV-u moći pogledati snimku koncerta Thompsona na Hipodromu
Evo kada ćete na TV-u moći pogledati snimku koncerta Thompsona na Hipodromu

- To je ugovor koji je na kraju potpisao gradonačelnik Tomašević, vrijedna nabava od 40 milijuna eura, namještena konkretnoj firmi, a nema se tu što reći. Vlada Republike Hrvatske, kada gledamo u presjeku generalno svih onih aktivnosti i obaveza, zadaća koje jedna Vlada ima, funkcionira odlično, rekao je.

Na pitanje o političkoj stabilnosti rekao je da ne očekuje prijevremene izbore ni ozbiljnije poremećaje u vladajućoj koaliciji te vjeruje da će Vlada odraditi mandat do kraja. Dodao je kako su nesuglasice među koalicijskim partnerima normalne, ali da svi trebaju djelovati u interesu Hrvatske. Posebno je naglasio važnost Domovinskog pokreta u Vladi, istaknuvši da kroz resore gospodarstva, poljoprivrede te demografije provodi vlastite političke ciljeve.

NE PROPUSTITE Sjećate se Stereovizije? HRT se večeras vraća u prošlost...
Sjećate se Stereovizije? HRT se večeras vraća u prošlost...

Uoči Dana Oružanih snaga RH Anušić je govorio i o modernizaciji Hrvatske vojske, ocijenivši da je riječ o najvećem iskoraku u povijesti Oružanih snaga. Poručio je kako očekuje da će Hrvatska vojska do 2030. postati jedna od najjačih malih vojski Europe zahvaljujući ulaganjima u sustave protuzračne obrane, korvete, helikoptere Black Hawk, HIMARS-e, tenkove Leopard, haubice Caesar i druge moderne sustave naoružanja. Naglasio je da se modernizacija financira dijelom kroz europski instrument SAFE, ali je upozorio da nije riječ o 'besplatnom novcu', nego o zajmovima koje država mora vraćati. Dodao je kako Hrvatska pritom vodi računa o financijskoj stabilnosti države.

- Ne kupujemo to mi, ne kupujem to ja i ne kupuje se to u odluci u kojoj ja sjedim i razmišljam što ću kupiti, rekao je.

MARKO BLAŽEVIĆ Tko je Tomaševićev direktor koji je dao ostavku zbog izvida? Ima plaću 4000 eura, kuću, stan...
Tko je Tomaševićev direktor koji je dao ostavku zbog izvida? Ima plaću 4000 eura, kuću, stan...

Komentirajući sigurnosnu situaciju u regiji, Anušić je upozorio na intenzivno naoružavanje Srbije, uključujući nabavu kineskih hipersoničnih projektila te poručio da će Hrvatska nastaviti jačati svoje obrambene kapacitete kako bi bila spremna odgovoriti na svaku potencijalnu ugrozu.

- Mi ćemo modernizirati i opremiti naše Oružane snage i biti spremni za odgovor u bilo kakvoj situaciji ugroze, poručio je.

Govoreći o temeljnom vojnom osposobljavanju, rekao je kako je zabilježen 97-postotni odaziv mladića, uz dolazak dragovoljaca i dragovoljki. Dodao je kako će se postojeći kapaciteti povećati s 800 na 1000 ročnika po naraštaju, a u idućim godinama i na gotovo 2000.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog
ISTRAGA TRAJE

UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog

Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok se 50-godišnjak udaljio. I njega su našli s teškim ozljedama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026