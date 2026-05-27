Anušić: 'Možemo! ima tri velike afere u šest godina. Nemaju pravo držati moralne lekcije'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić komentirao je aferu "Hipodrom", stanje u Zagrebu i rad Vlade, a poručio je da ne očekuje prijevremene izbore ni raspad vladajuće koalicije. Dotaknuo se velike modernizacije Hrvatske vojske, nabavi nove vojne opreme i planovima da Hrvatska vojska do 2030. postane jedna od najjačih malih vojski Europe. Osvrnuo se i na suradnju s predsjednikom Republike, financiranje vojne modernizacije kroz instrument SAFE, intenzivno naoružavanje Srbije te širenje kapaciteta temeljnog vojnog osposobljavanja - piše HRT.

O aferi Hipodrom i nagodbi bivšeg ravnatelja Gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om rekao je da je to klasičan primjer afere, zlouporabe položaja i političke neodgovornosti, a za Tomislava Tomaševića i Možemo! rekao je da u šest godina imaju 'tri goleme afere'. Naveo je slučaj s Ivanom Kekin i zemljištem u Istri, aferu Hipodrom, ali i 'još jednu aferu, 40 milijuna eura tešku', povezanu s Vodovodom.

Odbacio je prozivke stranke Možemo i Tomaševića, poručivši da ni oni nemaju pravo držati moralne lekcije o korupciji. Komentirajući slučaj u zagrebačkom Vodovodu i ostavku Marka Blaževića nakon pokretanja izvida vezanih uz javnu nabavu, Anušić je rekao da je riječ o ugovoru vrijednom 40 milijuna eura koji je, kako tvrdi, potpisao gradonačelnik Tomašević te da je nabava bila namještena određenoj tvrtki. Govoreći o radu Vlade, Anušić je ocijenio da Hrvatska dobro funkcionira unatoč izazovima poput inflacije, rasta cijena energenata, sigurnosnih prijetnji i geopolitičkih kriza. Istaknuo je kako Vlada uspješno vodi državu kroz “nimalo lagana vremena”, posebno u kontekstu europskih i globalnih nestabilnosti.

- To je ugovor koji je na kraju potpisao gradonačelnik Tomašević, vrijedna nabava od 40 milijuna eura, namještena konkretnoj firmi, a nema se tu što reći. Vlada Republike Hrvatske, kada gledamo u presjeku generalno svih onih aktivnosti i obaveza, zadaća koje jedna Vlada ima, funkcionira odlično, rekao je.

Na pitanje o političkoj stabilnosti rekao je da ne očekuje prijevremene izbore ni ozbiljnije poremećaje u vladajućoj koaliciji te vjeruje da će Vlada odraditi mandat do kraja. Dodao je kako su nesuglasice među koalicijskim partnerima normalne, ali da svi trebaju djelovati u interesu Hrvatske. Posebno je naglasio važnost Domovinskog pokreta u Vladi, istaknuvši da kroz resore gospodarstva, poljoprivrede te demografije provodi vlastite političke ciljeve.

Uoči Dana Oružanih snaga RH Anušić je govorio i o modernizaciji Hrvatske vojske, ocijenivši da je riječ o najvećem iskoraku u povijesti Oružanih snaga. Poručio je kako očekuje da će Hrvatska vojska do 2030. postati jedna od najjačih malih vojski Europe zahvaljujući ulaganjima u sustave protuzračne obrane, korvete, helikoptere Black Hawk, HIMARS-e, tenkove Leopard, haubice Caesar i druge moderne sustave naoružanja. Naglasio je da se modernizacija financira dijelom kroz europski instrument SAFE, ali je upozorio da nije riječ o 'besplatnom novcu', nego o zajmovima koje država mora vraćati. Dodao je kako Hrvatska pritom vodi računa o financijskoj stabilnosti države.

- Ne kupujemo to mi, ne kupujem to ja i ne kupuje se to u odluci u kojoj ja sjedim i razmišljam što ću kupiti, rekao je.

Komentirajući sigurnosnu situaciju u regiji, Anušić je upozorio na intenzivno naoružavanje Srbije, uključujući nabavu kineskih hipersoničnih projektila te poručio da će Hrvatska nastaviti jačati svoje obrambene kapacitete kako bi bila spremna odgovoriti na svaku potencijalnu ugrozu.

- Mi ćemo modernizirati i opremiti naše Oružane snage i biti spremni za odgovor u bilo kakvoj situaciji ugroze, poručio je.

Govoreći o temeljnom vojnom osposobljavanju, rekao je kako je zabilježen 97-postotni odaziv mladića, uz dolazak dragovoljaca i dragovoljki. Dodao je kako će se postojeći kapaciteti povećati s 800 na 1000 ročnika po naraštaju, a u idućim godinama i na gotovo 2000.